Бомба сповільненої дії: некерований танкер флоту РФ спричинив переполох в Італії через загрозу катастрофи

Між Італією та Мальтою вже кілька днів дрейфує російський некерований танкер після ймовірної атаки безпілотника. Моряків закликають триматися далі від нього, а експерти б'ють на сполох через загрозу екологічної катастрофи.

Камери спостереження зафіксували, як почорніле судно нахилилося на бік, показавши величезну пробоїну з одного боку, а також "плівчасту" речовину у воді довкола нього. Про це пише CNN.

Як російський танкер може спричинити екологічну катастрофу у Середземному морі

Танкер Arctic Metagaz під російським прапором наповнений паливом. За даними італійської влади, на борту було зафіксовано 900 метричних тонн дизельного пального та понад 60 000 метричних тонн скрапленого природного газу. Ці кількості розміщені у корпусі, що поки залишається неушкодженим.

Хоча інцидент з нібито атакою безпілотників на танкер стався у міжнародних водах, італійська влада б'є на сполох, оскільки зміна вітру може наблизити судно до італійської території. Всесвітній фонд природи (WWF) оприлюднив попередження про можливу загрозу для довкілля, особливо у випадку, якщо танкер затоне разом із вантажем.

"Можливий витік може спричинити лісові пожежі, утворення кріогенних хмар, що є смертельно небезпечними для морської фауни, а також масштабне й тривале забруднення води та атмосфери", — йдеться у звіті організації.

Територія, на якій зараз дрейфує російський танкер, має виняткову екологічну цінність. Тут мешкають майже всі види морських тварин, що перебувають під охороною у Середземному морі, а також проходять шляхи певних видів риб.

У випадку катастрофи наслідки можуть бути незворотними, попереджають екологи.

Наразі Італія та Мальта відправили буксири та засоби боротьби із забрудненням, що можуть втрутитися за потреби. Відповідальність лежить на російському власнику судна, ТОВ SMP Techmanagement, однак ані італійська, ані мальтійська влада не підтвердила контактів з групою.

