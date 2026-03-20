Пытались попасть на базу ядерных ракет: в Великобритании поймали иранских шпионов

Полиция задержала молодых мужчину и женщину возле военно-морской базы Клайд в Фаслейне. На этой базе с наивысшим уровнем безопасности базируются атомные подводные лодки Королевского военно-морского флота , вооруженные "ракетами судного дня" Trident 2.

Мужчина является гражданином Ирана. Гражданство женщины оставалось неизвестным, когда полиция давала комментарии. Попытка проникновения была "несложной", сообщил источник изданию The Sun.

На базе Клайд базируются субмарины с ядерными ракетами

Однако это происходит на фоне борьбы иранского режима за выживание после трех недель непрерывных авиаударов американских и израильских бомбардировщиков.

Королевский военно-морской флот заявил, что подозреваемые "безуспешно пытались проникнуть на военно-морскую базу Клайд в четверг, 19 марта".

Они добавили: "Поскольку дело находится в стадии расследования, мы не будем давать дальнейших комментариев".

Но источник в оборонном ведомстве сообщил, что подозреваемые пытались въехать на территорию военно-морской базы Клайд в четверг днем, но были остановлены полицией Министерства обороны.

Когда их выгнали, они начали кружить на своем авто вокруг базы и вели себя "крайне подозрительно", отметил источник.

Согласно Закону о государственной тайне 1911 года, "приближение, осмотр, пересечение или нахождение вблизи" охраняемых военных объектов является правонарушением, если это угрожает "безопасности или интересам государства".

Пару арестовали, а их авто обыскали на предмет взрывчатки.

Серьезная угроза безопасности возникла в связи с тем, что двое иранцев предстали перед судом в Лондоне по обвинению в шпионаже в пользу Тегерана.

40-летний Нематолла Шахсавани и 22-летний Алиреза Фарасати предстали перед Вестминстерским магистратским судом по подозрению в слежке за еврейскими объектами, включая израильское посольство в Лондоне, еврейский общинный центр и старейшую синагогу Великобритании.

Эта пара была арестована в начале этого месяца после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран в рамках операции "Эпическая ярость". Но они вели наблюдение летом прошлого года, всего через несколько недель после того, как США и Израиль бомбили иранские ядерные объекты в рамках операции "Полуночный молот".

В прошлом году Кен МакКаллум, генеральный директор MI5 , заявил, что его служба безопасности отследила "более двадцати потенциально смертоносных заговоров, поддерживаемых Ираном, всего за один год".

Большинство операций Тегерана по внешней разведке осуществляется его безжалостным подразделением "Кудс", входящим в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Исторически сложилось так, что они в основном преследовали иранских диссидентов в изгнании.

В 2024 году иранский журналист-эмигрант был ранен ножом возле своего дома в Лондоне. А трое подозреваемых сразу отправились прямо в аэропорт Хитроу и покинули Великобританию в течение нескольких часов после нападения.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) внесен ЕС в список террористических организаций, и Великобритания дала понять, что планирует последовать его примеру.

Угрозы для военно-морской базы Клайд резко возросли с 2022 года, когда Россия вторглась в Украину.

Данные, обнародованные в соответствии с Законом о свободе информации, показали, что число инцидентов, связанных с безопасностью, резко возросло с 16 в 2021 году до 149 в следующем году, когда Путин начал кровавое вторжение в Украину.

Это крупнейшая военная база в Шотландии, на которой работают более 6500 военнослужащих и гражданских сотрудников.

Этот объект находится под совместной охраной полиции Министерства обороны и элитных морских пехотинцев из 43-й группы обеспечения безопасности флота.

Крупномасштабное нападение на военно-морскую базу Клайд, расположенную в 60 км к северо-западу от Глазго, может спровоцировать ядерную катастрофу.

На этой базе базируются британские атомные подводные лодки класса Vanguard и подводные лодки-охотники класса Astute.

Оба типа подводных лодок приводятся в движение ядерными реакторами.

