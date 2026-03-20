Намагалися потрапити на базу ядерних ракет: у Великій Британії спіймали іранських шпигунів

Поліція затримала молодих чоловіка і жінку біля військово-морської бази Клайд у Фаслейні. На цій базі з найвищим рівнем безпеки базуються атомні підводні човни Королівського військово-морського флоту, озброєні "ракетами судного дня" Trident 2.

Чоловік є громадянином Ірану. Громадянство жінки залишалося невідомим, коли поліція давала коментарі. Спроба проникнення була "нескладною", повідомило джерело виданню The Sun.

На базі Клайд базуються субмарини з ядерними ракетами

Однак це відбувається на тлі боротьби іранського режиму за виживання після трьох тижнів безперервних авіаударів американських та ізраїльських бомбардувальників.

Королівський військово-морський флот заявив, що підозрювані "безуспішно намагалися проникнути на військово-морську базу Клайд у четвер, 19 березня".

Вони додали: "Оскільки справа перебуває на стадії розслідування, ми не даватимемо подальших коментарів".

Але джерело в оборонному відомстві повідомило, що підозрювані намагалися в'їхати на територію військово-морської бази Клайд у четвер вдень, але їх зупинила поліція Міністерства оборони.

Коли їх вигнали, вони почали кружляти на своєму авто навколо бази і поводилися "вкрай підозріло", зазначило джерело.

Згідно із Законом про державну таємницю 1911 року, "наближення, огляд, перетин або знаходження поблизу" військових об'єктів, що охороняються, є правопорушенням, якщо це загрожує "безпеці або інтересам держави".

Пару заарештували, а їхнє авто обшукали на предмет вибухівки.

Серйозна загроза безпеці виникла у зв'язку з тим, що двоє іранців постали перед судом у Лондоні за звинуваченням у шпигунстві на користь Тегерана.

40-річний Нематолла Шахсавані і 22-річний Аліреза Фарасаті постали перед Вестмінстерським магістратним судом за підозрою в стеженні за єврейськими об'єктами, включно з ізраїльським посольством у Лондоні, єврейським громадським центром і найстарішою синагогою Великої Британії.

Цю пару заарештували на початку цього місяця після того, як 28 лютого США та Ізраїль атакували Іран у рамках операції "Епічна лють". Але вони вели спостереження влітку минулого року, лише через кілька тижнів після того, як США та Ізраїль бомбили іранські ядерні об'єкти в рамках операції "Опівнічний молот".

Минулого року Кен МакКаллум, генеральний директор MI5, заявив, що його служба безпеки відстежила "понад двадцять потенційно смертоносних змов, підтримуваних Іраном, всього за один рік".

Більшість операцій Тегерана із зовнішньої розвідки здійснює його безжальний підрозділ "Кудс", що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Історично склалося так, що вони в основному переслідували іранських дисидентів у вигнанні.

У 2024 році іранський журналіст-емігрант був поранений ножем біля свого будинку в Лондоні. А троє підозрюваних одразу вирушили прямо в аеропорт Хітроу і покинули Велику Британію протягом кількох годин після нападу.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) внесено ЄС до списку терористичних організацій, і Велика Британія дала зрозуміти, що планує наслідувати його приклад.

Загрози для військово-морської бази Клайд різко зросли з 2022 року, коли Росія вторглася в Україну.

Дані, оприлюднені відповідно до Закону про свободу інформації, засвідчили, що кількість інцидентів, пов'язаних із безпекою, різко зросла з 16 у 2021 році до 149 наступного року, коли Путін почав криваве вторгнення в Україну.

Це найбільша військова база в Шотландії, на якій працюють понад 6500 військовослужбовців і цивільних співробітників.

Цей об'єкт перебуває під спільною охороною поліції Міністерства оборони та елітних морських піхотинців із 43-ї групи забезпечення безпеки флоту.

Великомасштабний напад на військово-морську базу Клайд, розташовану за 60 км на північний захід від Глазго, може спровокувати ядерну катастрофу.

На цій базі базуються британські атомні підводні човни класу Vanguard і підводні човни-мисливці класу Astute.

Обидва типи підводних човнів приводяться в рух ядерними реакторами.

