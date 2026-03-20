Слой грима стал толще: уже на второй руке Трампа заметили подозрительные синяки

Трамп провел государственный ужин в честь премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Государственном обеденном зале Белого дома. И журналисты заметили, что он все также использует тональный крем, чтобы скрыть пятна и синяки на руках.

Опытный фотограф AFP Джим Уотсон запечатлел синяки на руке 79-летнего президента США, которые он пытался скрыть с помощью очень толстого слоя косметики. Даже обычно здоровая рука Дональда Трампа, левая, выглядела накрашенной. Днем ранее коричневое пятно было замечено на левой руке Трампа во время обеда с членами совета директоров Кеннеди-центра в Восточном зале Белого дома, пишет The Daily Beast.

В январе Трамп рассказал, что синяки стали побочным эффектом его привычки принимать аспирин в дозе, превышающей рекомендованную врачами.

Синяки Трамп маскирует тональным кремом Фото: The White House

Президент ежедневно принимает 325 миллиграммов аспирина, при этом наиболее распространенная доза составляет 81 миллиграмм.

Відео дня

"Они хотят, чтобы я принимал меньшую дозу. Я принимаю большую, но делаю это уже много лет, и это вызывает синяки", — рассказывал Трамп журналистам.

Также в Белом доме заявляли, что руки Трампа в синяках из-за частых и крепких рукопожатий.

Трамп говорит, что синяки у него от крепких рукопожатий Фото: The White House

Ушиб руки Трампа также был очевиден во время его встречи с Такаичи ранее 19 марта в Белом доме. Встреча была призвана укрепить альянс между США и Японией.

Синяки Трампа обсуждают все таблоиды Фото: The White House

В начале 2026 года Дональд Трамп признался, что сам наносит консилер, или тональный крем на синяки.

"У меня есть макияж, который, знаете ли, легко наносится, это занимает около 10 секунд", — сказал он.

Также журналисты писали, что у 79-летнего президента США отекают ноги, что очень заметно, когда он сидит.

Прошлым летом Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность — распространенное заболевание, при котором вены ног с трудом перекачивают кровь обратно к сердцу.

Обсуждая свои лодыжки, Трамп рассказал журналистам, что пробовал компрессионные носки, чтобы уменьшить отек, но они ему "не понравились".

Вместо этого он стал чаще вставать из-за стола и ходить.

Ранее Белый дом, отвечая на вопросы о недугах Трампа, заявлял, что он "самый проницательный, доступный и энергичный президент в современной американской истории".

один из них заявил в интервью, что у президента США могут быть серьезные проблемы со здоровьем, возможно, включая лобно-височную деменцию.