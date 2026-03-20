Шар гриму став товщим: уже на другій руці Трампа помітили підозрілі синці

Трамп провів державну вечерю на честь прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі в Державному обідньому залі Білого дому. І журналісти помітили, що він також використовує тональний крем, щоб приховати плями і синці на руках.

Досвідчений фотограф AFP Джим Вотсон зафіксував синці на руці 79-річного президента США, які він намагався приховати за допомогою дуже товстого шару косметики. Навіть зазвичай здорова рука Дональда Трампа, ліва, виглядала нафарбованою. Днем раніше коричневу пляму було помічено на лівій руці Трампа під час обіду з членами ради директорів Кеннеді-центру в Східному залі Білого дому, пише The Daily Beast.

У січні Трамп розповів, що синці стали побічним ефектом його звички вживати аспірин у дозі, що перевищує рекомендовану лікарями.

Синці Трамп маскує тональним кремом

Президент щодня вживає 325 міліграмів аспірину, при цьому найпоширеніша доза становить 81 міліграм.

Відео дня

"Вони хочуть, щоб я приймав меншу дозу. Я приймаю більшу, але роблю це вже багато років, і це викликає синці", — розповідав Трамп журналістам.

Також у Білому домі заявляли, що руки Трампа в синцях через часті та міцні рукостискання.

Трамп каже, що синці в нього від міцних рукостискань

Забій руки Трампа також був очевидний під час його зустрічі з Такаїчі раніше 19 березня в Білому домі. Зустріч була покликана зміцнити альянс між США і Японією.

Синці Трампа обговорюють усі таблоїди

На початку 2026 року Дональд Трамп зізнався, що сам наносить консилер, або тональний крем на синці.

"У мене є макіяж, який, знаєте, легко наноситься, це займає близько 10 секунд", — сказав він.

Також журналісти писали, що у 79-річного президента США набрякають ноги, що дуже помітно, коли він сидить.

Минулого літа Білий дім повідомив, що у Трампа діагностовано хронічну венозну недостатність — поширене захворювання, за якого вени ніг насилу перекачують кров назад до серця.

Обговорюючи свої щиколотки, Трамп розповів журналістам, що пробував компресійні шкарпетки, щоб зменшити набряк, але вони йому "не сподобалися".

Замість цього він став частіше вставати з-за столу і ходити.

Раніше Білий дім, відповідаючи на запитання про недуги Трампа, заявляв, що він "найпроникливіший, найдоступніший і найенергійніший президент у сучасній американській історії".

