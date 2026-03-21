В Ормузском проливе зафиксировали "зомби-танкер", который выдавал себя за списанное судно, — СМИ

В районе Ормузского пролива заметили судно, которое передает данные уже утилизированного газового танкера "Джамал". По данным Bloomberg, настоящий танкер с таким названием еще осенью прошлого года был списан и отправлен на утилизацию в Индии.

Как сообщает издание Bloomberg, в пятницу утром системы отслеживания зафиксировали корабль, который подавал себя как СПГ-танкер "Джамал" и выходил из пролива. В то же время, по данным участников рынка и портовых служб, настоящее судно с таким названием еще осенью прошлого года было списано и отправлено на утилизацию в Индии.

Вероятно, речь идет о так называемом "судно-призрак", которое использует чужую идентичность. Подобные случаи уже случались, однако преимущественно в нефтяной отрасли. Для перевозки сжиженного газа это нетипично, ведь такие суда являются специализированными и их немного. К тому же это может быть первый подобный случай в самом Ормузском проливе после обострения ситуации.

По имеющимся данным, судно начало подавать сигналы лишь недавно. Так, 13 марта оно указывало, что находится в Оманском заливе и направляется в порт Сохар. После этого сигнал исчез, вероятно из-за отключения передатчика.

Снова корабль зафиксировали 20 марта — уже в Персидском заливе вблизи побережья ОАЭ. При этом пункт назначения не указывался. Последний сигнал поступал из района у юго-восточного побережья Ирана.

Специалисты отмечают, что в условиях напряженности часть судов выключает системы идентификации из соображений безопасности, а также возможны сбои из-за электронных помех.

Стоит заметить, что сейчас ситуация в Ормузском проливе остается сложной, поэтому большинство судов избегает этого маршрута. В то же время проход осуществляют лишь отдельные корабли, часто после договоренностей с Ираном. В частности, Турция и Индия уже сообщали о таких согласованиях, также подобные сигналы звучали в отношении судов, связанных с Японией.

Согласно базе Equasis, оператором оригинального танкера "Джамал" является Resurgence Ship Management Pvt. из Мумбаи, а владельцем — Liner Shipping Inc. Обе компании пока не комментировали ситуацию.

Напомним, что 17 марта американские военные нанесли авиаудар по иранским ракетным объектам вблизи Ормузского пролива и нацелились на подземные укрытия, где хранилось оружие. Для этого были применены 5000-фунтовые авиабомбы (примерно 2270 килограммов каждая).

Пока коридор фактически ограничен из-за войны, системы отслеживания зафиксировали первые танкеры, которые прошли этот маршрут беспрепятственно.