У Ормузькій протоці зафіксували "зомбі-танкер", який видавав себе за списане судно, — ЗМІ

У районі Ормузької протоки помітили судно, яке передає дані вже утилізованого газового танкера "Джамал". За даними Bloomberg, справжній танкер із такою назвою ще восени минулого року був списаний і відправлений на утилізацію в Індії.

Як повідомляє видання Bloomberg, у п’ятницю вранці системи відстеження зафіксували корабель, що подавав себе як СПГ-танкер "Джамал" і виходив із протоки. Водночас, за даними учасників ринку та портових служб, справжнє судно з такою назвою ще восени минулого року було списане та відправлене на утилізацію в Індії.

Ймовірно, йдеться про так зване "судно-привид", яке використовує чужу ідентичність. Подібні випадки вже траплялися, однак переважно у нафтовій галузі. Для перевезення зрідженого газу це нетипово, адже такі судна є спеціалізованими і їх небагато. До того ж це може бути перший подібний випадок у самій Ормузькій протоці після загострення ситуації.

Відео дня

Фото: Bloomberg

За наявними даними, судно почало подавати сигнали лише нещодавно. Так, 13 березня воно вказувало, що перебуває в Оманській затоці та прямує до порту Сохар. Після цього сигнал зник, імовірно через вимкнення передавача.

Знову корабель зафіксували 20 березня — вже у Перській затоці поблизу узбережжя ОАЕ. При цьому пункт призначення не зазначався. Останній сигнал надходив із району біля південно-східного узбережжя Ірану.

Фахівці зазначають, що в умовах напруженості частина суден вимикає системи ідентифікації з міркувань безпеки, а також можливі збої через електронні перешкоди.

Варто зауважити, що наразі ситуація в Ормузькій протоці залишається складною, тому більшість суден уникає цього маршруту. Водночас прохід здійснюють лише окремі кораблі, часто після домовленостей із Іраном. Зокрема, Туреччина та Індія вже повідомляли про такі узгодження, також подібні сигнали лунали щодо суден, пов’язаних із Японією.

Згідно з базою Equasis, оператором оригінального танкера "Джамал" є Resurgence Ship Management Pvt. з Мумбаї, а власником — Liner Shipping Inc. Обидві компанії поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, що 17 березня американські військові завдали авіаудару по іранських ракетних об’єктах поблизу Ормузької протоки та націлилися на підземні укриття, де зберігалася зброя. Для цього були застосовані 5000-фунтові авіабомби (приблизно 2270 кілограмів кожна).

