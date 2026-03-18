США скинули 5000-фунтові авіабомби на ракетні об'єкти Ірану біля Ормузької протоки

У вівторок, 17 березня, американські військові бомбардували іранські ракетні об'єкти поблизу Ормузької протоки для знищення підземних укриттів.

США застосували для удару 5000-фунтові авіабомби (приблизна вага — 2270 кілограмів), а після бомбардування заявили про проведення успішної операції. Про це пише видання The New York Post з посиланням на повідомлення Центрального командування США (CENTCOM).

"Кілька годин тому американські війська успішно застосували кілька 5-тисячних бомб глибокого проникнення проти укріплених іранських ракетних об'єктів уздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки", — йдеться у повідомленні.

Це масштабне бомбардування відбулося на тлі війни Ізраїлю та США проти Ірану, що фактично зупинила судноплавство важливим морським шляхом у Перській затоці. За твердженням CENTCOM, іранські протикорабельні крилаті ракети, розташовані на цих об’єктах, становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці.

Мапа удару США по ракетних об'єктах Ірану

У коментарі для CNN представник американської влади розповів, що для удару, ймовірно, було застосовано боєприпаси типу GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Їх США вперше використали у 2021 році. ВПС США представили цю зброю як таку, що призначена для "знищення укріплених, глибоко заритих цілей".

Американський сенатор-республіканець та полковник ВПС Ліндсі Грем увечері 17 березня повідомляв, що Дональда Трампа розлютила відмова ЄС допомагати з Ормузькою протокою. Грем ніколи не бачив президента США у такому стані.

Організація з атомної енергії Ірану 17 березня заявила про потрапляння снаряда в районі Бушерської атомної електростанції.

У вівторок директор Національного контртерористичного центру Джо Кент, якого обрав Трамп, оголосив про свою відставку. Політик виступив проти війни США в Ірані.