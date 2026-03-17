Виступив проти війни в Ірані: директор контртерористичного центру США пішов у відставку

Директор Національного контртерористичного центру Джо Кент, якого призначив Дональд Трамп, подав у відставку, бо виступає проти війни США в Ірані.

Він наголосив, що війна була розпочата через "тиск з боку Ізраїлю та його впливого американського лобі", а "Іран не становив жодної неминучої загрози" для Штатів. Свою заяву Кент опублікував у X.

Директор Національного контртерористичного центру заявив, що підтримував ідеї Трампа щодо зовнішньої політики під час виборів 2016, 2020 та 2024 років. Однак, за його словами, американський президент реалізовував ці ідеї під час першого терміну та до червня 2025 під час другого терміну.

"На початку цієї адміністрації високопосадовці Ізраїлю та впливові представники американських медіа розгорнули кампанію дезінформації, яка повністю підірвала вашу платформу "Америка понад усе" та посіяла провоєнні настрої, щоб підштовхнути до війни з Іраном. Цю "ехокамеру" використали, щоб ввести вас в оману, змусивши повірити, що Іран становить неминучу загрозу для Сполучених Штатів і що, якщо завдати удару зараз, існує чіткий шлях до швидкої перемоги", — написав Кент.

Він заявив, що ізраїльтяни нібито використовували таку ж тактику, аби втягнути США у війну в Іраку.

Кент розповів, що є ветераном, який 11 разів був відправлений у бойові дії, а також втратив свою кохану-військовослужбовицю у війні, "спровокованій Ірану". Через це він не може підтримувати відправлення військових аби воювати та помирати на війні.

Він також закликав Трампа замислитися над тим, що США роблять в Ірані.

"Ви можете змінити курс і прокласти новий шлях для нашої нації, або дозволити нам ще глибше скотитися до занепаду й хаосу. Карти у ваших руках", — заявив Кент.

У коментарях під постом Кента один з популярних акаунтів у X Drew Pavlou, який має 245 тисяч підписників, звинуватив того, що той на посаді директора Національного контртерористичного центру допустив два теракти за тиждень, після чого подав у відставку "щоб доєднатися до Такера Карлсона на подкастах".

Нагадаємо, що 11 березня водій фургона врізався у ворота Білого дому. А вже 12 березня у містечку Вест-Блумфілд у штаті Мічиган сталася стрілянина біля синагоги Temple Israel, поруч із якою працює єврейська школа та дошкільний центр. Там автомобіль, наповнений вибухівкою, врізався у синагогу.

Раніше Фокус повідомляв, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відкинув ідею щодо зниження інтенсивності бойових дій або припинення вогню зі США, які передали Тегерану представники двох країн-посередників.