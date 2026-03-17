Выступил против войны в Иране: директор контртеррористического центра США ушел в отставку

Директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, которого назначил Дональд Трамп, подал в отставку, потому что выступает против войны США в Иране.

Он подчеркнул, что война была начата из-за "давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби", а "Иран не представлял никакой неизбежной угрозы" для Штатов. Свое заявление Кент опубликовал в X.

Директор Национального контртеррористического центра заявил, что поддерживал идеи Трампа по внешней политике во время выборов 2016, 2020 и 2024 годов. Однако, по его словам, американский президент реализовывал эти идеи во время первого срока и до июня 2025 во время второго срока.

"В начале этой администрации высокопоставленные чиновники Израиля и влиятельные представители американских медиа развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала вашу платформу "Америка превыше всего" и посеяла провоенные настроения, чтобы подтолкнуть к войне с Ираном. Эту "эхокамеру" использовали, чтобы ввести вас в заблуждение, заставив поверить, что Иран представляет неизбежную угрозу для Соединенных Штатов и что, если нанести удар сейчас, существует четкий путь к быстрой победе", — написал Кент.

Он заявил, что израильтяне якобы использовали такую же тактику, чтобы втянуть США в войну в Ираке.

Кент рассказал, что является ветераном, который 11 раз был отправлен в боевые действия, а также потерял свою любимую-военнослужащую в войне, "спровоцированной Ираном". Поэтому он не может поддерживать отправку военных, чтобы воевать и умирать на войне.

Он также призвал Трампа задуматься над тем, что США делают в Иране.

"Вы можете изменить курс и проложить новый путь для нашей нации, или позволить нам еще глубже скатиться к упадку и хаосу. Карты в ваших руках", — заявил Кент.

В комментариях под постом Кента один из популярных аккаунтов в X Drew Pavlou, который имеет 245 тысяч подписчиков, обвинил того, что тот на посту директора Национального контртеррористического центра допустил два теракта за неделю, после чего подал в отставку "чтобы присоединиться к Такеру Карлсону на подкастах".

Напомним, что 11 марта водитель фургона врезался в ворота Белого дома. А уже 12 марта в городке Вест-Блумфилд в штате Мичиган произошла стрельба возле синагоги Temple Israel, рядом с которой работает еврейская школа и дошкольный центр. Там автомобиль, наполненный взрывчаткой, врезался в синагогу.

Ранее Фокус сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг идею по снижению интенсивности боевых действий или прекращению огня с США, которые передали Тегерану представители двух стран-посредников.