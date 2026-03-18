США сбросили 5000-фунтовые авиабомбы на ракетные объекты Ирана возле Ормузского пролива
Во вторник, 17 марта, американские военные бомбили иранские ракетные объекты вблизи Ормузского пролива для уничтожения подземных укрытий.
США применили для удара 5000-фунтовые авиабомбы (приблизительный вес — 2270 килограммов), а после бомбардировки заявили о проведении успешной операции. Об этом пишет издание The New York Post со ссылкой на сообщение Центрального командования США (CENTCOM).
"Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько 5-тысячных бомб глубокого проникновения против укрепленных иранских ракетных объектов вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива", — говорится в сообщении.
Эта масштабная бомбардировка произошла на фоне войны Израиля и США против Ирана, фактически остановившей судоходство по важному морскому пути в Персидском заливе. По утверждению CENTCOM, иранские противокорабельные крылатые ракеты, расположенные на этих объектах, представляли угрозу для международного судоходства в проливе.
В комментарии для CNN представитель американских властей рассказал, что для удара, вероятно, были применены боеприпасы типа GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Их США впервые использовали в 2021 году. ВВС США представили это оружие как предназначенное для "уничтожения укрепленных, глубоко зарытых целей".
Американский сенатор-республиканец и полковник ВВС Линдси Грэм вечером 17 марта сообщал, что Дональда Трампа разозлил отказ ЕС помогать с Ормузским проливом. Грэм никогда не видел президента США в таком состоянии.
Организация по атомной энергии Ирана 17 марта заявила о попадании снаряда в районе Бушерской атомной электростанции.
Во вторник директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, которого выбрал Трамп, объявил о своей отставке. Политик выступил против войны США в Иране.