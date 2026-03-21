Кружили по 4 часа ежедневно: над секретной военной базой США неделю летали неизвестные БпЛА

Над одной из ключевых авиабаз Воздушных сил США в течение почти недели фиксировали полеты неизвестных беспилотников. Речь идет о военном объекте, где размещены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, однако остановить дроны за это время военным не удалось.

Об этом сообщает издание The Independent, в начале марта над авиабазой Barksdale Air Force Base в штате Луизиана неоднократно замечали группы неустановленных беспилотников. Как отмечает источник информации, на этом объекте базируются стратегические бомбардировщики Boeing B-52, которые могут нести ядерное вооружение.

В частности, тревогу на базе объявили 9 марта после того, как была зафиксирована работа беспилотной авиационной системы в воздушном пространстве над объектом. Согласно конфиденциальному документу, который получили журналисты, в течение периода со дня угрозы по 15 марта силы безопасности наблюдали несколько "волн" летающих беспилотников. В общем. БпЛА двигались группами примерно из 12-15 штук. И в большинстве случаев, они пролетали над чувствительными зонами базы, над летной линией и другими стратегическими объектами.

Відео дня

"В конфиденциальном документе говорится, что вторжение дронов на базу "представляют значительную угрозу общественной безопасности и национальной безопасности, поскольку они требуют закрытия авиационной линии, а также подвергают опасности пилотируемые летательные аппараты, которые уже находятся в полете в этом районе", — пишет издание.

Кроме того, военные считают, что подобные вторжения представляют серьезную угрозу для безопасности. В частности, из-за появления дронов приходилось ограничивать полеты. В статье отметили, что полеты беспилотников продолжались почти неделю, и практически ежедневно они находились в запрещенном воздушном пространстве примерно по четыре часа.

Капитан второго бомбардировочного крыла Хантер Ринингер подтвердил факт инцидента. По его словам, Воздушные силы США зафиксировали несколько несанкционированных дронов в воздушном пространстве базы в течение недели. По словам военного, сейчас Воздушные силы сотрудничают с федеральными и местными правоохранительными органами для установления происхождения этих аппаратов.

Эксперты, которых цитируют журналисты, предполагают, что речь идет не о случайных полетах гражданских беспилотников.

"Казалось, что это было сделано намеренно, чтобы увидеть, как они отреагируют", — сказал бывший заместитель помощника министра обороны Мик Малрой.

