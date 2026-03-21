Кружляли по 4 години щодня: над секретною військовою базою США тиждень літали невідомі БпЛА

Над однією з ключових авіабаз Повітряних сил США протягом майже тижня фіксували польоти невідомих безпілотників. Йдеться про військовий об’єкт, де розміщені стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, однак зупинити дрони за цей час військовим не вдалося.

Про це повідомляє видання The Independent, на початку березня над авіабазою Barksdale Air Force Base у штаті Луїзіана неодноразово помічали групи невстановлених безпілотників. Як зазначає джерело інформації, на цьому об’єкті базуються стратегічні бомбардувальники Boeing B-52, які можуть нести ядерне озброєння.

Зокрема, тривогу на базі оголосили 9 березня після того, як було зафіксовано роботу безпілотної авіаційної системи в повітряному просторі над об’єктом. Згідно з конфіденційним документом, який отримали журналісти, протягом періоду з дня загрози по 15 березня сили безпеки спостерігали кілька "хвиль" літаючих безпілотників. Загалом. БпЛА рухалися групами приблизно з 12–15 штук. І в більшості випадків, вони пролітали над чутливими зонами бази, над льотною лінією та іншими стратегічними об’єктами.

"У конфіденційному документі йдеться, що вторгнення дронів на базу "становлять значну загрозу громадській безпеці та національній безпеці, оскільки вони вимагають закриття авіаційної лінії, а також наражають на небезпеку пілотовані літальні апарати, які вже перебувають у польоті в цьому районі", — пише видання.

Крім того, військові вважають, що подібні вторгнення становлять серйозну загрозу для безпеки. Зокрема, через появу дронів доводилося обмежувати польоти. У статті зауважили, що польоти безпілотників тривали майже тиждень, і практично щодня вони перебували у забороненому повітряному просторі приблизно по чотири години.

Капітан другого бомбардувального крила Хантер Рінінгер підтвердив факт інциденту. За його словами, Повітряні сили США зафіксували кілька несанкціонованих дронів у повітряному просторі бази протягом тижня. За словами військового, наразі Повітряні сили співпрацюють із федеральними та місцевими правоохоронними органами для встановлення походження цих апаратів.

Експерти, яких цитують журналісти, припускають, що йдеться не про випадкові польоти цивільних безпілотників.

"Здавалося, що це було зроблено навмисно, щоб побачити, як вони відреагують", – сказав колишній заступник помічника міністра оборони Мік Малрой.

