76-летний Джефф Уэбб был не только влиятельным консервативным деятелем, который фактически "вырастил" Чарли Кирка, но и "отцом" современного чирлидинга.

Уэбб умер после падения во время игры в пиклбол и получил серьезную травму головы. Он был госпитализирован и находился в коме, пока семья не отключила его от аппарата жизнеобеспечения, сообщает Independent.

Пиклбол – смесь настольного и большого тенниса, очень популярен среди пенсионеров, потому что считается более простой игрой. ДЖефф Уэбб, как сообщается, проводил много времени за этой игрой.

76-летний Джефф Уэбб был влиятельной фигурой в мире чирлидинга, основав Universal Cheerleading Association (UCA) и Varsity Spirit, а позже возглавив Varsity Brands, которая превратилась в многомиллиардную компанию.

Он также был консервативным политическим активистом и считался "наставником" Чарли Кирка. После убийства Кирка Уэбб неоднократно говорил о влиянии основателя организации Turning Point USA.

"Возможно, мы потеряли будущего президента. У Чарли Кирка было все — харизма, вера, уважение ко всем... Теперь, в его отсутствие, зарождаются десятки тысяч новых глав. Его наследие только начинается", — говорил Уэбб в интервью.

Джефф Уэбб также присутствовал в Белом доме, когда Кирку посмертно была вручена Президентская медаль Свободы.

Джефф Уэбб знал многих в окружении Трампа, в том числе Пита Хегсета

В некрологе, опубликованном после смерти Уэбба, организация Turning Point USA назвала его "провидцем, который помог сформировать поколения молодых лидеров", охарактеризовала его как "дорогого друга Turning Point USA и Чарли" и заявила, что его будет очень не хватать.

Уэбб ранее был лидером группы поддержки Университета Оклахомы , занимаясь чирлидингом еще со старшей школы.

Во время учебы в колледже он работал в Национальной ассоциации чирлидеров, а позже устроился в эту организацию на полную ставку, отказавшись от поступления в юридическую школу.

Впоследствии Уэбб в 1974 году основал Всемирную ассоциацию чирлидеров, которая впоследствии вошла в состав организации Varsity Spirit.

Джефф Уэбб также был соиздателем и старшим редактором новостей правого новостного сайта Human Events , а также приобрел еще один правый сайт, The Post Millennial, в 2022 году. Оба издания он продал лояльному Трампу Джону Соломону и его сайту Just the News в 2025 году.

Так, главным редактором Human Events сейчас является еще один протеже Уэбба: ультраправый блогер Джек Пособец. Пособец "прославился" поддержкой теорий заговора, участием в кампаниях ГРУ и сотрудничеством с американскими и польскими неонацистами, некоторые из которых воевали на стороне России против Украины с 2014 года.

Кроме того, Пособец рекламировал в соцсетях книги идеолога "русского мира" Александра Дугина и пересказывал своей аудитории российскую теорию заговора о расположенных в Украине биолабораториях США. Блогер также не признает причастность России к массовым убийствам в Буче в марте 2022 года.

