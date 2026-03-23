Упав і помер: у США помер ультраправий наставник убитого Чарлі Кірка

76-річний Джефф Вебб був не тільки впливовим консервативним діячем, який фактично "виростив" Чарлі Кірка, а й "батьком" сучасного чирлідингу.

Вебб помер після падіння під час гри в піклбол і отримав серйозну травму голови. Він був госпіталізований і перебував у комі, поки сім'я не відключила його від апарату життєзабезпечення, повідомляє Independent.

Піклбол — суміш настільного і великого тенісу, дуже популярний серед пенсіонерів, тому що вважається більш простою грою. ДЖефф Вебб, як повідомляється, проводив багато часу за цією грою.

76-річний Джефф Вебб був впливовою фігурою у світі чирлідингу, заснувавши Universal Cheerleading Association (UCA) і Varsity Spirit, а пізніше очоливши Varsity Brands, яка перетворилася на багатомільярдну компанію.

Він також був консервативним політичним активістом і вважався "наставником" Чарлі Кірка. Після вбивства Кірка Вебб неодноразово говорив про вплив засновника організації Turning Point USA.

"Можливо, ми втратили майбутнього президента. У Чарлі Кірка було все — харизма, віра, повага до всіх... Тепер, за його відсутності, зароджуються десятки тисяч нових глав. Його спадщина тільки починається", — говорив Вебб в інтерв'ю.

Джефф Вебб також був присутній у Білому домі, коли Кірку посмертно вручили Президентську медаль Свободи.

Джефф Вебб знав багатьох в оточенні Трампа, зокрема Піта Хегсета

У некролозі, опублікованому після смерті Вебба, організація Turning Point USA назвала його "провидцем, який допоміг сформувати покоління молодих лідерів", охарактеризувала його як "дорогого друга Turning Point USA і Чарлі" та заявила, що його буде дуже не вистачати.

Вебб раніше був лідером групи підтримки Університету Оклахоми, займаючись чирлідингом ще зі старшої школи.

Під час навчання в коледжі він працював у Національній асоціації чирлідерів, а пізніше влаштувався в цю організацію на повну ставку, відмовившись від вступу до юридичної школи.

Згодом Вебб у 1974 році заснував Всесвітню асоціацію чирлідерів, яка згодом увійшла до складу організації Varsity Spirit.

Джефф Вебб також був співвидавцем і старшим редактором новин правого новинного сайту Human Events, а також придбав ще один правий сайт, The Post Millennial, у 2022 році. Обидва видання він продав лояльному до Трампа Джону Соломону і його сайту Just the News 2025 року.

Так, головним редактором Human Events зараз є ще один протеже Вебба: ультраправий блогер Джек Пособець. Пособець "прославився" підтримкою теорій змови, участю в кампаніях ГРУ і співпрацею з американськими та польськими неонацистами, деякі з яких воювали на боці Росії проти України з 2014 року.

Крім того, Пособець рекламував у соцмережах книжки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна і переказував своїй аудиторії російську теорію змови про розташовані в Україні біолабораторії США. Блогер також не визнає причетність Росії до масових убивств у Бучі в березні 2022 року.

Нагадаємо, Фокус писав про вбивство Чарлі Кірка минулого року і про те, ким він був.

А Джо Кент, колишній директор Національного контртерористичного центру США, який подав у відставку, заявляв в інтерв'ю Такеру Карлсону, що йому не дали розслідувати вбивство Чарлі Кірка.