В многоэтажке в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв: есть погибшие и много раненых (видео)

Поздно вечером понедельника 23 марта в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв, который произошел в жилой многоэтажке. В то время тревоги в городе объявлена не была.

Взрывная волна вызвала частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва оказались верхние этажи здания, в соседнем доме вспыхнул пожар в квартирах двух подъездов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным медиа Mash, причиной взрыва могла стать якобы утечка бытового газа. Точную причину взрыва оккупационные власти пока не раскрывают.

Канал SHOT пишет, что взрыв повредил по меньшей мере 4 подъезда и 10 жилых квартир. Жителей двух жилых многоэтажек эвакуировали. Сначала сообщалось о 4 пострадавших и 2 погибших.

Оккупационный губернатор Развожаев сообщал, что взрыв произошел в доме на улице Павла Корчагина. На место отправили не менее 179 человек и 51 единицу спецтехники для ликвидации последствий.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами", — написал Развожаев.

По состоянию на 05:00 часов, по данным росСМИ, пожар в Севастополе ликвидировали. Оперативные службы продолжают разбирать завалы в соседнем доме, пострадавшем в результате взрыва.

23 марта российские СМИ сообщили, что российский депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который призвал атаковать энергетику Украины, скоропостижно скончался.

Напомним, 19 марта мощный взрыв прогремел в Москве, в результате которого было разрушено отделение российского банка.