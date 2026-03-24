У багатоповерхівці в окупованому Севастополі прогримів потужний вибух: є загиблі і багато поранених (відео)

Пізно ввечері понеділка 23 березня в окупованому Севастополі прогримів потужний вибух, який стався у житловій багатоповерхівці. На той час тривоги у місті оголошено не було.

Вибухова хвиля спричинила часткове руйнування стіни в одній із квартир на першому поверсі, а також перекриттів і конструкцій із першого по третій поверхи. В епіцентрі вибуху опинилися верхні поверхи будівлі, у сусідньому будинку спалахнула пожежа в квартирах двох під’їздів. Про це пишуть російські Telegram-канали.

За даними медіа Mash, причиною вибуху міг стати нібито витік побутового газу. Точну причину вибуху окупаційна влада поки що не розкриває.

Канал SHOT пише, що вибух пошкодив щонайменше 4 під'їзди та 10 житлових квартир. Мешканців двох житлових багатоповерхівок евакуювали. Спершу повідомлялося про 4 постраждалих та 2 загиблих.

Окупаційний губернатор Развожаєв повідомляв, що вибух стався у будинку на вулиці Павла Корчагіна. На місце відправили щонайменше 179 людей та 51 одиницю спецтехніки для ліквідації наслідків.

"Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації. Причини та обставини події встановлюються фахівцями", — написав Развожаєв.

Станом на 05:00 годину, за даними росЗМІ, пожежу у Севастополі ліквідували. Оперативні служби продовжують розбирати завали у сусідньому будинку, що постраждав внаслідок вибуху.

