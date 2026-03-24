Подрыв "Северных потоков": в Германии пенсионер судится с украинцем Кузнецовым

В Германии мужчина обвиняет украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве Северных потоков, в скачке цен на коммуналку.

По словам адвоката Николая Катеринчука, против украинского военного в Германии подали новый "экзотический" иск, а также изменили квалификацию по делу о "Северных потоках". Об этом "Бабелю" сообщил защитник задержанного.

По его словам, ранее прокуратура Германии подозревала его подзащитного по трем статьям Уголовного кодекса, а именно — саботаж, направленный против конституционных основ; совершение взрыва; разрушение строительных сооружений, а именно — мостов, плотин, железной дороги и тому подобное.

А теперь к этому добавилась квалификация по статье 316b Уголовного кодекса Германии — "нарушение работы предприятий публичного обеспечения", ведь оба газопровода были выведены из строя и лишены своего целевого назначения — транспортировки газа из России в Германию. По словам адвоката Николая Катеринчука, квалификация может еще меняться.

"Кроме того, появился экзотический иск от одного пенсионера, который жалуется на Сергея. Истец говорит, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на €112 в месяц. Он требует от Сергея уплатить €3 тысячи", — рассказал Николай Катеринчук.

Он предположил, что за этим шагом могут стоять пророссийские политические силы Германии, в частности партия "Альтернатива для Германии".

Также адвокат рассказал, что несмотря на судебный запрет, правоохранители Германии отобрали у Сергея образцы ДНК. Следовательно, защитники украинца настаивают, что это было сделано незаконно и без согласия Кузнецова. Они уже обратились к следствию с запросом о результатах экспертизы, но пока ответа не получили.

15 января 2026 года стало известно, что Верховный суд Германии оставил Сергея Кузнецова под стражей. А 27 ноября 2025 года Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию.

В ноябре 2025 года арестованный украинец в Италии Сергей Кузнецов, которого подозревают в диверсии на газопроводе "Северный поток", отказался от еды. Его адвокат заявил, что Кузнецов протестует против ненадлежащих условий содержания и нарушения базовых прав.

В сентябре 2025 года польская полиция задержала еще одного гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток". Задержание произошло на основе Европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Речь идет, о гражданине Украины Владимире З. Й был задержан в городе Прушков.