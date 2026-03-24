Підрив "Північних потоків": у Німеччині пенсіонер судиться з українцем Кузнєцовим

У Німеччині чоловік звинувачує українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві Північних потоків, у стрибку цін на комуналку.

За словами адвоката Миколи Катеринчука, проти українського військового в Німеччині подали новий "екзотичний" позов, а також змінили кваліфікацію у справі щодо "Північних потоків". Про це "Бабелю" повідомив захисник затриманого.

За його словами, раніше прокуратура Німеччини підозрювала його підзахисного за трьома статтями Кримінального кодексу, а саме — саботаж, направлений проти конституційних основ; вчинення вибуху; руйнування будівельних споруд, а саме — мостів, гребель, залізниці тощо.

А тепер до цього додалася кваліфікація за статтею 316b Кримінального кодексу Німеччини — "порушення роботи підприємств публічного забезпечення", адже обидва газопроводи були виведені з ладу і позбавлені свого цільового призначення — транспортування газу з Росії до Німеччини. За словами адвоката Миколи Катеринчука, кваліфікація може ще змінюватись.

Відео дня

"Крім того, з’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тисячі", — розповів Микола Катеринчук.

Він припустив, що за цим кроком можуть стояти проросійські політичні сили Німеччини, зокрема партія "Альтернатива для Німеччини".

Також адвокат розповів, що попри судову заборону, правоохоронці Німеччини відібрали у Сергія зразки ДНК. Відтак, захисники українця наполягають, що це було зроблено незаконно і без згоди Кузнєцова. Вони вже звернулися до слідства із запитом щодо результатів експертизи, але наразі відповіді не отримали.

15 січня 2026 року стало відомо, що Верховний суд Німеччини залишив Сергія Кузнєцова під вартою. А 27 листопада 2025 року Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.

У листопаді 2025 року заарештований українець в Італії Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у диверсії на газопроводі "Північний потік", відмовився від їжі. Його адвокат заявив, що Кузнєцов протестує проти неналежних умов утримання та порушення базових прав.

У вересні 2025 року польська поліція затримала ще одного громадянина України, підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Затримання відбулося на основі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом. Мова йде, про громадянина України Володимира З. Й було затримано у місті Прушків.