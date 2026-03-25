Авиаудар в Эквадоре: вместо "лагеря наркоторговцев" военные разрушили молочную ферму, — NYT

На севере Эквадора военную операцию официально представили как удар по базе наркоторговцев. В то же время, по имеющимся свидетельствам, уничтоженный объект был обычной фермой, а рассказы местных жителей противоречат заявлениям властей и США.

Как говорится в материале издания The New York Times, инцидент произошел в отдаленной деревне Сан-Мартин вблизи границы с Колумбией, где эквадорские военные провели операцию, которую официально представили как часть борьбы с наркоторговлей в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

По версии американских чиновников, в начале марта было обнародовано видео мощного авиаудара по объекту в джунглях. Его демонстрировали как доказательство расширения антинаркотической кампании: мол, после атак на морские маршруты перевозки наркотиков США вместе с партнерами начали уничтожать "наркотеррористов" и на суше.

Відео дня

Однако журналистское расследование показало совсем другую картину. Репортеры, которые провели несколько дней в Сан-Мартине, пообщались с владельцем уничтоженного участка, работниками, местными жителями и правозащитниками. По их словам, объект не имел никакого отношения к наркобизнесу и был обычной молочной фермой.

События, по свидетельствам очевидцев, разворачивались поэтапно. 3 марта на территорию фермы высадились эквадорские военные на вертолетах. Они задержали пятерых работников — все они были гражданами Колумбии — связали им руки и начали допросы. Людей подозревали в связях с вооруженными группировками только из-за их происхождения.

Работники рассказали, что во время допросов их били, погружали головой в воду, угрожая утопить, а также применяли другие формы жестокого обращения. После этого военные облили бензином здания на территории фермы — жилые помещения, хозяйственные постройки и сыроварню — и подожгли их. Часть задержанных вывезли на вертолете, где, по их словам, издевательства продолжились.

В конце концов людей отпустили и приказали покинуть территорию Эквадора, а также пригрозили расправой в случае возвращения.

"Они фактически сказали, что если я ступлю на территорию Эквадора, они меня убьют", — сказал один рабочий.

Последствия авиаудара военных в Эквадоре Фото: The New York Times

Через три дня, 6 марта, военные снова появились над фермой. По словам местных жителей, именно тогда был осуществлен авиаудар — взрывчатку сбросили на уже разрушенные и обгоревшие остатки зданий. Именно эти кадры, как считают очевидцы, и стали основой для официальных заявлений о "ликвидации лагеря наркоторговцев".

В частности, эквадорские власти настаивают, что уничтоженный объект якобы использовался боевиками для хранения оружия. Также отмечалось, что это могла быть база группировки Comandos de la Frontera, которая действует в приграничном регионе и связана с наркотрафиком. В то же время никаких доказательств — в частности фото или видео изъятого оружия — официально не обнародовали.

В США заявили о "совместном характере" операции, однако, по данным источников, американские военные не принимали непосредственного участия в самой бомбардировке. Их роль, вероятно, ограничивалась консультациями, разведданными и логистической поддержкой.

Владелец фермы Мигель, рассказал, что приобрел эту землю несколько лет назад за относительно небольшую сумму и постепенно развил хозяйство — содержал более 50 коров, занимался производством молока и сыра. Он показал журналистам документы на право собственности и фотографии фермы до ее уничтожения. Кроме того, мужчина отрицает любые обвинения в причастности к преступной деятельности.

Местные жители также подтверждают, что ферма была обычным хозяйством. По их словам, военные действовали агрессивно не только на этом участке: в те же дни они подожгли несколько заброшенных домов в этом районе, а один из них даже уничтожили авиаударом.

В общем, как говорится в статье, село Сан-Мартин — небольшая община из нескольких десятков семей, расположенная на берегу реки, которая фактически является границей между Эквадором и Колумбией. Местные жители живут с сельского хозяйства, выращивают кофе и бананы, а также регулярно пересекают границу в повседневной жизни. В то же время регион давно находится под влиянием вооруженных группировок, которые занимаются наркотрафиком, и военных операций.

Люди говорят, что вынуждены постоянно балансировать между страхом перед криминальными структурами и давлением со стороны силовиков, которые часто подозревают местных в сотрудничестве с преступниками.

Правозащитные организации уже обратились с жалобами к властям Эквадора и международным институтам, включая ООН. В документах говорится о возможном нарушении прав человека и атаке на гражданский объект. По словам юристов, ни один представитель государства до сих пор не прибыл для полноценного расследования на месте.

На этом фоне часть жителей предполагает, что инцидент могли использовать для демонстрации решимости властей в борьбе с наркокартелями — особенно учитывая обострение ситуации с безопасностью в стране и усиление сотрудничества с США.

Несмотря на официальные заявления, история уничтоженной фермы оставляет больше вопросов, чем ответов. Местные жители настаивают на одном: они хотят, чтобы обстоятельства операции были тщательно проверены, а правда — обнародована.

"Все, чего мы хотим, это чтобы правда вышла наружу. Они говорят, что это был какой-то тренировочный лагерь, но становится понятно, что это были просто дома", — сказал журналистам вице-президент сельского совета Сан-Мартин Висенте Гарридо.

