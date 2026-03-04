США начали военную операцию в Эквадоре для подавления наркотеррора: детали (видео)

Соединенные Штаты начали совместную военную операцию с Эквадором, направленную против группировок, которые признаны террористическими и связанными с наркоторговлей. Активная фаза действий стартовала во вторник, 3 марта.

Об этом сообщило Южное командование США на своей странице в X. Как говорится в заметке, эквадорские и американские вооруженные силы начали скоординированные операции против определенных преступных структур на территории Эквадора. В сообщении отмечается, что такие действия демонстрируют общую решимость государств Латинской Америки и Карибского бассейна в противостоянии угрозе, которую представляют наркотеррористические сети.

В командовании подчеркнули, что деятельность этих группировок на протяжении длительного времени сопровождается насилием, запугиванием населения и распространением коррупции, что подрывает безопасность и стабильность в регионе. Именно поэтому партнеры усиливают взаимодействие и переходят к более активным и скоординированным шагам.

Более того, в этой же публикации глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован выразил благодарность эквадорским военнослужащим за их преданность борьбе.

"Мы выражаем искреннюю похвалу мужчинам и женщинам эквадорских вооруженных сил за их непоколебимую преданность этой борьбе, демонстрируя мужество и решимость через постоянные действия против наркотеррористов в своей стране", — отметил он.

Как добавляет агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Эквадора, страна сотрудничает с США в рамках "наступательной" операции. В ведомстве отметили, что детали этого сотрудничества остаются засекреченными.

В частности, это заявление прозвучало после выступления президента Эквадора Даниэль Нобоа, который в понедельник сообщил о намерении провести в марте совместные операции с США и другими партнерами. По его словам, речь идет о "новом этапе борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых".

Также отмечается, что новосозданная специальная группа под руководством американских военных, которая специализируется на сборе разведданных о наркокартелях, уже участвовала в масштабной операции в Мексике. Во время того рейда в прошлом месяце был ликвидирован один из самых известных криминальных лидеров — Немесио Осегера, известного как "Эль Менчо".

Напомним, что после смерти наркобарона Немесио "Эль Менчо" Осегеры в штате Халиско вспыхнула масштабная "война". В частности, преступные группировки начали вести перестрелки с силовиками, устанавливать блокпосты и подрывать безопасность региона, из-за чего правительства США и Канады призывают туристов избегать поездок в эти районы.

Также Фокус писал, что войска США нанесли удар по "подводной лодке с наркотиками" в Карибском море, и в результате этого, как пишут СМИ, погибли два человека.