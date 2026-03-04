США розпочали військову операцію в Еквадорі для придушення наркотерору: деталі (відео)

Сполучені Штати розпочали спільну військову операцію з Еквадором, спрямовану проти угруповань, які визнані терористичними та пов’язаними з наркоторгівлею. Активна фаза дій стартувала у вівторок, 3 березня.

Про це повідомило Південне командування США на своїй сторінці в X. Як йдеться у дописі, еквадорські та американські збройні сили розпочали скоординовані операції проти визначених злочинних структур на території Еквадору. У повідомленні наголошується, що такі дії демонструють спільну рішучість держав Латинської Америки та Карибського басейну у протистоянні загрозі, яку становлять наркотерористичні мережі.

У командуванні підкреслили, що діяльність цих угруповань упродовж тривалого часу супроводжується насильством, залякуванням населення та поширенням корупції, що підриває безпеку й стабільність у регіоні. Саме тому партнери посилюють взаємодію та переходять до більш активних і скоординованих кроків.

Ба більше, у цій же публікації голова Південного командування США генерал Френсіс Донован висловив подяку еквадорським військовослужбовцям за їхню відданість боротьбі.

"Ми висловлюємо щиру похвалу чоловікам та жінкам еквадорських збройних сил за їхню непохитну відданість цій боротьбі, демонструючи мужність та рішучість через постійні дії проти наркотерористів у своїй країні", — зауважив він.

Як додає агентство Reuters із посиланням на Міністерство оборони Еквадору, країна співпрацює зі США в межах "наступальної" операції. У відомстві зазначили, що деталі цієї співпраці залишаються засекреченими.

Зокрема, ця заява пролунала після виступу президента Еквадору Даніель Нобоа, який у понеділок повідомив про намір провести у березні спільні операції зі США та іншими партнерами. За його словами, йдеться про "новий етап боротьби з наркотероризмом і незаконним видобутком корисних копалин".

Також зазначається, що новостворена спеціальна група під керівництвом американських військових, яка спеціалізується на зборі розвідданих щодо наркокартелів, уже брала участь у масштабній операції в Мексиці. Під час того рейду минулого місяця було ліквідовано одного з найвідоміших кримінальних лідерів — Немесіо Осегера, відомого як "Ель Менчо".

Нагадаємо, що після смерті наркобарона Немесіо "Ель Менчо" Осегери в штаті Халіско спалахнула масштабна "війна". Зокрема, злочинні угруповання почали вести перестрілки з силовиками, встановлювати блокпости та підривати безпеку регіону, через що уряди США та Канади закликають туристів уникати поїздок до цих районів.

