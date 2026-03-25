Авіаудар у Еквадорі: замість "табору наркоторговців" військові зруйнували молочну ферму, — NYT

На півночі Еквадору військову операцію офіційно представили як удар по базі наркоторговців. Водночас, за наявними свідченнями, знищений об’єкт був звичайною фермою, а розповіді місцевих жителів суперечать заявам влади та США.

Як йдеться в матеріалі видання The New York Times, інцидент стався у віддаленому селі Сан-Мартін поблизу кордону з Колумбією, де еквадорські військові провели операцію, яку офіційно представили як частину боротьби з наркоторгівлею у співпраці зі Сполученими Штатами.

За версією американських посадовців, на початку березня було оприлюднено відео потужного авіаудару по об’єкту в джунглях. Його демонстрували як доказ розширення антинаркотичної кампанії: мовляв, після атак на морські маршрути перевезення наркотиків США разом із партнерами почали знищувати "наркотерористів" і на суші.

Однак журналістське розслідування показало зовсім іншу картину. Репортери, які провели кілька днів у Сан-Мартіні, поспілкувалися з власником знищеної ділянки, працівниками, місцевими жителями та правозахисниками. За їхніми словами, об’єкт не мав жодного стосунку до наркобізнесу і був звичайною молочною фермою.

Відео дня

Події, за свідченнями очевидців, розгорталися поетапно. 3 березня на територію ферми висадилися еквадорські військові на гелікоптерах. Вони затримали п’ятьох працівників — усі вони були громадянами Колумбії — зв’язали їм руки та почали допити. Людей підозрювали у зв’язках із озброєними угрупованнями лише через їхнє походження.

Працівники розповіли, що під час допитів їх били, занурювали головою у воду, погрожуючи втопити, а також застосовували інші форми жорстокого поводження. Після цього військові облили бензином будівлі на території ферми — житлові приміщення, господарські споруди та сироварню — і підпалили їх. Частину затриманих вивезли на гелікоптері, де, за їхніми словами, знущання продовжилися.

Зрештою людей відпустили та наказали залишити територію Еквадору, а також пригрозили розправою у разі повернення.

"Вони фактично сказали, що якщо я ступлю на територію Еквадору, вони мене вб'ють", – сказав один робітник.

Наслідки авіаудару військових у Еквадорі Фото: The New York Times

Через три дні, 6 березня, військові знову з’явилися над фермою. За словами місцевих мешканців, саме тоді було здійснено авіаудар — вибухівку скинули на вже зруйновані та обгорілі залишки будівель. Саме ці кадри, як вважають очевидці, і стали основою для офіційних заяв про "ліквідацію табору наркоторговців".

Зокрема, еквадорська влада наполягає, що знищений об’єкт нібито використовувався бойовиками для зберігання зброї. Також зазначалося, що це могла бути база угруповання Comandos de la Frontera, яке діє у прикордонному регіоні та пов’язане з наркотрафіком. Водночас жодних доказів — зокрема фото чи відео вилученої зброї — офіційно не оприлюднили.

У США заявили про "спільний характер" операції, однак, за даними джерел, американські військові не брали безпосередньої участі у самому бомбардуванні. Їхня роль, ймовірно, обмежувалася консультаціями, розвідданими та логістичною підтримкою.

Власник ферми Мігель, розповів, що придбав цю землю кілька років тому за відносно невелику суму і поступово розвинув господарство — утримував понад 50 корів, займався виробництвом молока та сиру. Він показав журналістам документи на право власності та фотографії ферми до її знищення. Крім того, чоловік заперечив будь-які звинувачення у причетності до злочинної діяльності.

Місцеві жителі також підтверджують, що ферма була звичайним господарством. За їхніми словами, військові діяли агресивно не лише на цій ділянці: у ті ж дні вони підпалили кілька покинутих будинків у цьому районі, а один із них навіть знищили авіаударом.

Загалом, як йдеться у статті, село Сан-Мартін — невелика громада з кількох десятків сімей, розташована на березі річки, яка фактично є кордоном між Еквадором і Колумбією. Місцеві мешканці живуть із сільського господарства, вирощують каву та банани, а також регулярно перетинають кордон у повсякденному житті. Водночас регіон давно перебуває під впливом озброєних угруповань, які займаються наркотрафіком, і військових операцій.

Наслідки авіаудару військових у Еквадорі Фото: The New York Times

Люди кажуть, що змушені постійно балансувати між страхом перед кримінальними структурами та тиском з боку силовиків, які часто підозрюють місцевих у співпраці зі злочинцями.

Правозахисні організації вже звернулися зі скаргами до влади Еквадору та міжнародних інституцій, включно з ООН. У документах йдеться про можливе порушення прав людини та атаку на цивільний об’єкт. За словами юристів, жоден представник держави досі не прибув для повноцінного розслідування на місці.

На цьому тлі частина мешканців припускає, що інцидент могли використати для демонстрації рішучості влади у боротьбі з наркокартелями — особливо з огляду на загострення безпекової ситуації в країні та посилення співпраці зі США.

Попри офіційні заяви, історія знищеної ферми залишає більше запитань, ніж відповідей. Місцеві жителі наполягають на одному: вони хочуть, щоб обставини операції були ретельно перевірені, а правда — оприлюднена.

"Все, чого ми хочемо, це щоб правда вийшла назовні. Вони кажуть, що це був якийсь тренувальний табір, але стає зрозуміло, що це були просто будинки", — сказав журналістам віце-президент сільської ради Сан-Мартін Вісенте Гаррідо.

