Кони и люди: Лукашенко и его наследного "принца" с помпой встретили в Пхеньяне

Лидер Беларуси, или "последний диктатор Европы", отправился в КНДР с официальным визитом. В Минске подробно рассказали, как Александра Лукашенко встречали в Пхеньяне. Но в самой Северной Корее отчета пока нет, только короткая заметка из одного абзаца.

Официально заявляется, что визит Александра Лукашенко проходит 25 и 26 марта по приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Центральным мероприятием визита станут переговоры во время которых планируется обсудить "весь спектр направлений развития отношений Беларуси и КНДР". Фокус выяснил, что известно и чего Лукашенко хочет от Ким Чен Ына.

Лукашенко приехал в Пхеньян по приглашению Кима Фото: Белта

О том, что Лукашенко встретится с Ким Чен Ыном, Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) сообщило 24 марта, причем довольно сухо: глава Беларуси "совершит официальный визит в Корейскую Народную Демократическую Республику". Также в заметке подчеркивается, что визит состоится по приглашению Ким Чен Ына.

Відео дня

Больше новостей об этом нет, визит Лукашенко в Пхеньян никак не освещается.

Но СМИ Беларуси уделили этому редкому зарубежному визиту максимум внимания. Особо подчеркнули, что Александра Лукашенко встречали торжественно: с конницей, мотоциклистами и толпами нарядных северокорейцев, которые махали флажками и искусственными цветами.

Фото: Белта

Лукашенко встречали толпы нарядных северокорейцев Фото: Белта

Впрочем, у самолета Лукашенко встречал не Ким Чен Ын, а первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. И именно Ким Ток Хун сопровождал белоруса в Кымсусанский дворец Солнца, где Ким почтил память руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Ким Чен Ын не поехал встречать Лукашенко в аэропорт Фото: Белта

Только потом Лукашенко допустили к Ким Чен Ыну, они вместе посмотрели мини-парад и снова отправились ставить венки к сакральным для северокорейцам местам.

Здесь интересны два факта. Во-первых, Лукашенко возложил цветы к монументу "Освобождение" – это памятник, посвященный воинам Советской армии, освобождавшим Корею в годы Второй мировой войны. Он представляет собой 30-метровую статую, увенчанную красной звездой. Открыт в августе 1946 года в парке Моранбон - популярном месте отдыха местных жителей. Рядом расположено кладбище, где захоронены советские воины.

Но СМИ Беларуси отдельно подчеркнули, что "букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе Президента России - в знак благодарности за помощь в "СВО" (так в РФ упорно называют войну в Украине – ред.).

Во-вторых, на одном из фото внезапно обнаружился Николай Лукашенко, младший сын диктатора, которого многие пророчат в наследники, когда Лукашенко-старший отправится на покой. Официально о том, что главу Беларуси сопровождал сын – нигде не сообщалось.

Фото: Белта

Фото: Скриншот

Он появляется только на одном фото и на коротком видео, причем везде держится поодаль.

Зачем Лукашенко поехал в КНДР – что известно

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков Беларусь уже заявил, что Александр Лукашенко и Ким Чен Ын намерены подписать договор о дружбе и сотрудничестве.

"Самый большой наш интерес в КНДР - укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Здесь наши друзья, они нас ждут. Так же, как мы ждем их у себя в Беларуси. Пришло время более активно развивать отношения. Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, который подпишут лидеры наших стран. И на основании этого договора уже будем развивать контакты по линии отраслевых министерств и ведомств", — сказал Максим Рыженков.

По его словам, в целом в рамках визита планируется подписать около 10 различных соглашений, которые касаются сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, сотрудничества между торгово-промышленными палатами, Академией наук и сотрудничества между информационными министерствами.

Лукашенко хочет подписать с Ким Чен Ыном договор о сотрудничестве Фото: Белта

При этом Рыженков признал, что товарооборот между странами пока "скромный", но хотят торговать с КНДР лекарствами, продуктами питания, а из Пхеньяна поставлять косметику.

"Пока мы только в начале пути. Нынешняя ситуация просто толкает нас в объятия друг друга. Мы ищем друзей. Друзья пусть за тридевять земель, но это очень преданные, надежные и уважающие нас друзья", - резюмировал глава МИД Беларуси.

Напомним, ранее в Пхеньяне прошел "субботник", во время которого партийные и военные чины обустраивали могилы северокорейских солдат, погибших в российско-украинской войне.

Фокус писал, что на парламентских выборах в КНДР 15 марта победила правящая Трудовая партия Кореи. Явка составила 99,99%.