Коні та люди: Лукашенка та його наслідного "принца" з помпою зустріли в Пхеньяні

Лідер Білорусі, або "останній диктатор Європи", вирушив до КНДР з офіційним візитом. У Мінську детально розповіли, як Олександра Лукашенка зустрічали в Пхеньяні. Але в самій Північній Кореї звіту поки що немає, тільки коротка замітка з одного абзацу.

Офіційно заявляється, що візит Олександра Лукашенка відбувається 25 і 26 березня на запрошення голови Державних справ КНДР Кім Чен Ина. Центральним заходом візиту стануть переговори, під час яких планується обговорити "весь спектр напрямків розвитку відносин Білорусі та КНДР". Фокус з'ясував, що відомо і чого Лукашенко хоче від Кім Чен Ина.

Лукашенко приїхав у Пхеньян на запрошення Кіма

Про те, що Лукашенко зустрінеться з Кім Чен Ином, Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA) повідомило 24 березня, до того ж доволі сухо: глава Білорусі "здійснить офіційний візит до Корейської Народної Демократичної Республіки". Також у замітці підкреслюється, що візит відбудеться на запрошення Кім Чен Ина.

Більше новин про це немає, візит Лукашенка до Пхеньяну ніяк не висвітлюється.

Але ЗМІ Білорусі приділили цьому рідкісному закордонному візиту максимум уваги. Особливо підкреслили, що Олександра Лукашенка зустрічали урочисто: з кіннотою, мотоциклістами і натовпами ошатних північнокорейців, які махали прапорцями і штучними квітами.

Лукашенка зустрічали натовпи ошатних північнокорейців

Утім, біля літака Лукашенка зустрічав не Кім Чен Ин, а перший заступник прем'єр-міністра КНДР Кім Ток Хун і міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков. І саме Кім Ток Хун супроводжував білоруса до Кимсусанського палацу Сонця, де Кім вшанував пам'ять очільників КНДР Кім Ір Сена та Кім Чен Іра.

Кім Чен Ин не поїхав зустрічати Лукашенка в аеропорт

Тільки потім Лукашенка допустили до Кім Чен Ина, вони разом подивилися міні-парад і знову вирушили ставити вінки до сакральних для північнокорейців місць.

Тут цікаві два факти. По-перше, Лукашенко поклав квіти до монумента "Визволення" — це пам'ятник, присвячений воїнам Радянської армії, які звільняли Корею в роки Другої світової війни. Він являє собою 30-метрову статую, увінчану червоною зіркою. Відкрито в серпні 1946 року в парку Моранбон — популярному місці відпочинку місцевих жителів. Поруч розташоване кладовище, де поховані радянські воїни.

Але ЗМІ Білорусі окремо наголосили, що "букет квітів був покладений білоруською стороною до монумента на прохання Президента Росії — на знак подяки за допомогу в "СВО" (так у РФ наполегливо називають війну в Україні — ред.).

По-друге, на одному з фото раптово з'явився Микола Лукашенко, молодший син диктатора, якого багато хто пророкує у спадкоємці, коли Лукашенко-старший піде на спокій. Офіційно про те, що главу Білорусі супроводжував син — ніде не повідомляли.

Він з'являється тільки на одному фото і на короткому відео, причому скрізь тримається віддалік.

Навіщо Лукашенко поїхав до КНДР — що відомо

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков Білорусь уже заявив, що Олександр Лукашенко і Кім Чен Ин мають намір підписати договір про дружбу і співпрацю.

"Найбільший наш інтерес у КНДР — зміцнення воістину дружніх, партнерських відносин. Тут наші друзі, вони нас чекають. Так само, як ми чекаємо їх у себе в Білорусі. Настав час більш активно розвивати відносини. Є цілий комплекс напрямів, які цікавлять і білоруську, і корейську сторони. Вони всі відображені у відповідному договорі про дружбу, який підпишуть лідери наших країн. І на підставі цього договору вже будемо розвивати контакти по лінії галузевих міністерств і відомств", — сказав Максим Риженков.

За його словами, загалом у межах візиту планують підписати близько 10 різних угод, які стосуються співпраці в галузі сільського господарства, освіти, охорони здоров'я, співробітництва між торгово-промисловими палатами, Академією наук і співпраці між інформаційними міністерствами.

Водночас Риженков визнав, що товарообіг між країнами поки "скромний", але хочуть торгувати з КНДР ліками, продуктами харчування, а з Пхеньяну поставляти косметику.

"Поки що ми тільки на початку шляху. Нинішня ситуація просто штовхає нас в обійми один одного. Ми шукаємо друзів. Друзі нехай за тридев'ять земель, але це дуже віддані, надійні друзі, які нас поважають", — резюмував глава МЗС Білорусі.

Нагадаємо, раніше в Пхеньяні відбувся "суботник", під час якого партійні та військові чини облаштовували могили північнокорейських солдатів, загиблих у російсько-українській війні.

Фокус писав, що на парламентських виборах у КНДР 15 березня перемогла правляча Трудова партія Кореї. Явка склала 99,99%.