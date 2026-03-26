Один из самых влиятельных преступников: в Польше задержали украинского "вора в законе"

В Польше правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задержали 44-летнего гражданина Украины, причастного к криминальной среде. По данным следствия, он принадлежит к так называемым "ворам в законе" и мог представлять потенциальную угрозу безопасности страны.

Как сообщает Polsat News, операцию провели сотрудники криминальной полиции варшавского района Воля совместно с Агентством внутренней безопасности. Силовики установили местонахождение мужчины и задержали его в одном из отелей, где он пытался оставаться незамеченным.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный имеет весомое влияние в структурах организованной преступности, которые сформировались на территории бывшего СССР. За плечами мужчины — судимость за тяжкие преступления, среди которых и убийство. Кроме того, он был вовлечен в деятельность криминальных группировок и участвовал в противостояниях между ними.

Кроме того, в польской полиции объясняют: даже если такие лица не совершали преступлений непосредственно на территории страны, их присутствие расценивается как фактор риска. Сам статус "вора в законе" означает значительный авторитет в криминальном мире и способность влиять на преступные процессы.

В Польше задержали украинского "вора в законе" Фото: Полиция Польши

"Хотя их не всегда можно отнести к конкретным преступлениям, совершенным в Польше, их присутствие рассматривается службами как потенциальная угроза безопасности", — пояснила главный суперинтендант полиции Воли Марта Суловская.

После задержания мужчину доставили в полицейский участок в районе Воля, где провели все необходимые процедуры. Впоследствии его передали сотрудникам пограничной службы.

"Мужчину задержали и доставили в отделение полиции на Воле. После завершения соответствующих мероприятий его передали сотрудникам отделения пограничной службы в Варшаве", — сказала Суловская.

Известно также, что ему уже был запрещен въезд и пребывание на территории государств Шенгенской зоны. Сейчас польские службы решают дальнейшую судьбу задержанного в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что недавно в Польше провели масштабную спецоперацию, во время которой задержали более 140 иностранцев за нарушение правил пребывания и возможные угрозы безопасности. Правоохранители осуществили около 1800 проверок, после которых в более чем сотне случаев начали процедуры выдворения. Среди задержанных преобладали граждане Украины — из-за просроченных документов, нелегальной работы или пребывания в розыске.

Также Фокус писал, что в Польше правоохранители разоблачили организованную преступную группу из пяти граждан Украины, которая занималась телефонным мошенничеством по всей стране. Злоумышленники выдавали себя за работников банков и силовых органов, нанеся потерпевшим ущерб почти на миллион злотых. Всех подозреваемых задержали, им инкриминируют мошенничество и отмывание средств в составе организованной группировки, а суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.