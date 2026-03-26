Один із найвпливовіших злочинців: у Польщі затримали українського "злодія в законі"

У Польщі правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої затримали 44-річного громадянина України, причетного до кримінального середовища. За даними слідства, він належить до так званих "злодіїв у законі" та міг становити потенційну загрозу безпеці країни.

Як повідомляє Polsat News, операцію провели співробітники кримінальної поліції варшавського району Воля спільно з Агентством внутрішньої безпеки. Силовики встановили місце перебування чоловіка та затримали його в одному з готелів, де він намагався залишатися непоміченим.

У ході перевірки з’ясувалося, що затриманий має вагомий вплив у структурах організованої злочинності, які сформувалися на території колишнього СРСР. За плечима чоловіка — судимість за тяжкі злочини, серед яких і вбивство. Крім того, він був залучений до діяльності кримінальних угруповань і брав участь у протистояннях між ними.

Крім того, в польській поліції пояснюють: навіть якщо такі особи не вчиняли злочинів безпосередньо на території країни, їхня присутність розцінюється як фактор ризику. Сам статус "злодія у законі" означає значний авторитет у кримінальному світі та здатність впливати на злочинні процеси.

У Польщі затримали українського "злодія в законі" Фото: Поліція Польщі

"Хоча їх не завжди можна віднести до конкретних злочинів, скоєних у Польщі, їхня присутність розглядається службами як потенційна загроза безпеці", – пояснила головний суперінтендант поліції Воли Марта Суловська.

Після затримання чоловіка доставили до поліцейського відділку у районі Воля, де провели всі необхідні процедури. Згодом його передали співробітникам прикордонної служби.

"Чоловіка затримали та доставили до відділку поліції на Волі . Після завершення відповідних заходів його передали співробітникам відділку прикордонної служби у Варшаві ", – сказала Суловська.

Відомо також, що йому вже було заборонено в’їзд і перебування на території держав Шенгенської зони. Наразі польські служби вирішують подальшу долю затриманого відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі провели масштабну спецоперацію, під час якої затримали понад 140 іноземців через порушення правил перебування та можливі загрози безпеці. Правоохоронці здійснили близько 1800 перевірок, після яких у понад сотні випадків розпочали процедури видворення. Серед затриманих переважали громадяни України — через прострочені документи, нелегальну роботу або перебування в розшуку.

Також Фокус писав, що у Польщі правоохоронці викрили організовану злочинну групу з п’яти громадян України, яка займалася телефонним шахрайством по всій країні. Зловмисники видавали себе за працівників банків та силових органів, завдавши потерпілим збитків майже на мільйон злотих. Усіх підозрюваних затримали, їм інкримінують шахрайство та відмивання коштів у складі організованого угруповання, а суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.