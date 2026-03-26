Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы.

В заметке американский президент опубликовал статью издания Just The News, где говорится, что якобы Украина перевела сотни миллионов долларов на финансирование предвыборной кампании Байдена. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления средств на переизбрание Байдена", — написал президент США.

Дональд Трамп о вмешательстве Украины в выборы США

Материал о якобы вмешательстве Киева в выборы США опубликовало издание Just The News. Статья вышла под заголовком: "США перехватили сообщение правительства Украины о плане перевода средств на переизбрание Байдена".

По данным источников издания, разведка США перехватила коммуникации украинского правительства, где якобы обсуждался план перевода сотен миллионов долларов на финансирование кампании Байдена по переизбранию в 2024 году.

Авторы пишут, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард недавно узнала о перехвате и поручила проверить записи, чтобы выяснить, был ли реализован план, и следует ли передавать материалы в ФБР.

При этом она уже подчеркнула, что перехваченные сообщения не связаны с "российскими дезинформационными усилиями".

В докладе, полученном изданием, утверждается, что якобы в переводе средств участвовало агентство USAID.

"Правительство Украины и неопределенные сотрудники правительства США, через USAID в Киеве, якобы разработали план, который предоставил бы сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков для финансирования инфраструктурного проекта в Украине, который использовался бы как прикрытие для перевода примерно 90% средств, выделенных ДНК, на финансирование кампании Джо Байдена по переизбранию", — говорится в сводной информации о перехваченных разговорах.

В материале говорится, что получателями денег должны были стать двое американских субподрядчиков, которые позже перевели бы их на собрание Демократической партии. Имена этих лиц пока засекречены. План содержал детали по финансированию субподрядчиков через американские компании, чтобы усложнить отслеживание расходов и распределения средств.

24 марта украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21-22 марта, писало, что у Трампа не видят реальных точек соприкосновения с Украиной по выходу ВСУ с Донбасса. Если так пойдет и дальше, США рассматривают вариант выхода из переговорного процесса, чтобы сосредоточиться на других внешнеполитических вызовах.

Напомним, что в в в интервью от 25 марта агентству Reuters украинский президент подтвердил, что Трамп давит на Украину. Глава государства отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп давит на Украину. Американский лидер стремится быстро положить конец войне в Украине, и поэтому выбрал именно такую стратегию для урегулирования конфликта.