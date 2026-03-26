"США перехопили повідомлення уряду": Трамп звинуватив Київ у фінансуванні переобрання Байдена

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у втручанні в американські вибори.

У дописі американський президент опублікував статтю видання Just The News, де йдеться, що нібито Україна переказала сотні мільйонів доларів на фінансування передвиборчої кампанії Байдена. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

"США перехопили повідомлення українського уряду, в яких обговорювалася змова з метою перенаправлення коштів на переобрання Байдена", — написав президент США.

Матеріал про нібито втручання Києва у вибори США опублікувало видання Just The News. Стаття вийшла під заголовком: "США перехопили повідомлення уряду України про план переказу коштів на переобрання Байдена".

За даними джерел видання, розвідка США перехопила комунікації українського уряду, де нібито обговорювався план переказу сотень мільйонів доларів на фінансування кампанії Байдена з переобрання у 2024 році.

Автори пишуть, що директор Національної розвідки США Тулсі Габбард нещодавно дізналася про перехоплення і доручила перевірити записи, щоб з'ясувати, чи був реалізований план, і чи слід передавати матеріали до ФБР.

При цьому вона вже підкреслила, що перехоплені повідомлення не пов'язані з "російськими дезінформаційними зусиллями".

У доповіді, отриманій виданням, стверджується, що нібито в переказі коштів брало участь агентство USAID.

"Уряд України та невизначені співробітники уряду США, через USAID у Києві, нібито розробили план, який надав би сотні мільйонів доларів американських платників податків для фінансування інфраструктурного проєкту в Україні, який використовувався б як прикриття для переказу приблизно 90% коштів, виділених ДНК, на фінансування кампанії Джо Байдена з переобрання", — йдеться у зведеній інформації про перехоплені розмови.

У матеріалі йдеться, що одержувачами грошей мали стати двоє американських субпідрядників, які пізніше перевели б їх на збори Демократичної партії. Імена цих осіб поки що засекречені. План містив деталі щодо фінансування субпідрядників через американські компанії, щоб ускладнити відстеження витрат і розподілу коштів.

24 березня українське видання "Українська правда"з посиланням на одного із членів команди Зеленського, який мав змогу ознайомитись із результатами останнього раунду переговорів 21–22 березня, писало, що у Трампа не бачать реальних точок дотику з Україною щодо виходу ЗСУ з Донбасу. Якщо так піде і далі, США розглядають варіант виходу з переговорного процесу, аби зосередитися на інших зовнішньополітичних викликах.

Нагадаємо, що в в інтерв'ю від 25 березня агентству Reuters український президент підтвердив, що Трамп тисне на Україну. Глава держави зазначив, що на тлі конфлікту на Близькому Сході президент США Дональд Трамп тисне на Україну. Американський лідер прагне швидко покласти край війні в Україні, і тому обрав саме таку стратегію для врегулювання конфлікту.