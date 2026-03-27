"Исторические достижения": в США появятся деньги с подписью Трампа

Министерство финансов США планирует ставить подпись президента Дональда Трампа на всех новых бумажных американских валютах. Это станет первым в истории таким шагом для действующего главы государства.

Традиционно на бумажных денежных знаках США размещали подписи двух должностных лиц — министра финансов и казначея, однако подписи президента не было. Об этом сообщило издание AP News со ссылкой на Министерство финансов США.

Информация о подобных намерениях появилась на фоне постоянных усилий по размещению изображения Дональда Трампа на монетах. Обе идеи вызвали критику, поскольку федеральный закон не позволяет использование изображения живого президента на деньгах.

Хотят почтить достижения

Появление денег с подписью действующего лидера в Минфине США аргументируют чествованием 250-летия страны. Ведомство также рассказало, что на банкнотах будет размещаться подпись и главы Министерства финансов США Скотта Бессента.

Бессент, комментируя идею, отметил, что "нет более мощного способа отметить исторические достижения нашей великой страны". Казначей США Брэндон Бич также одобрительно комментирует решение, назвав это "не только уместным, но и вполне заслуженным".

Несмотря на такие громкие заявления, планы с размещением подписи Трампа на банкнотах столкнулись с критикой. Демократам это не понравилось в частности из-за того, что планы появились на фоне роста цен в американских магазинах и на заправочных станциях. Колебания на рынке вызвала война на Ближнем Востоке.

Демократка от штата Огайо Шонтел Браун в сети на днях назвала план Минфина "отвратительным и неамериканским".

"Но по крайней мере он напомнит нам, кого благодарить, когда мы будем платить больше за бензин, товары и продукты", — отметила Браун.

Агентство Reuters обращает внимание, что эти новые банкноты впервые за 165 лет не будут иметь подписи казначея США. Планируется, что первые купюры с подписью Трампа выпустят уже в июне: это будут 100-долларовые банкноты. Другие планируют выпускать в последующие месяцы.

