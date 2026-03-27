"Історичні досягнення": у США з'являться гроші з підписом Трампа

Міністерство фінансів США планує ставити підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових американських валютах. Це стане першим в історії таким кроком для чинного глави держави.

Традиційно на паперових грошових знаках США розміщували підписи двох посадовців — міністра фінансів та скарбника, проте підпису президента не було. Про це повідомило видання AP News з посиланням на Міністерство фінансів США.

Інформація про подібні наміри з'явилася на тлі постійних зусиль з розміщення зображення Дональда Трампа на монетах. Обидві ідеї викликали критику, оскільки федеральний закон не дозволяє використання зображення живого президента на грошах.

Хочуть вшанувати досягнення

Появу грошей з підписом чинного лідера у Мінфіні США аргументують вшануванням 250-річчя країни. Відомство також розповіло, що на банкнотах буде розміщуватися підпис і глави Міністерства фінансів США Скотта Бессента.

Відео дня

Бессент, коментуючи ідею, зазначив, що "немає більш потужного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни". Скарбник США Брендон Біч також схвально коментує рішення, назвавши це "не лише доречним, а й цілком заслуженим".

Попри такі гучні заяви, плани з розміщенням підпису Трампа на банкнотах зіштовхнулися з критикою. Демократам це не сподобалося зокрема через те, що плани з'явилися на тлі зростання цін в американських крамницях та на заправних станціях. Коливання на ринку спричинила війна на Близькому Сході.

Демократка від штату Огайо Шонтел Браун у мережі на днях назвала план Мінфіну "огидним та неамериканським".

"Але принаймні він нагадає нам, кому дякувати, коли ми платитимемо більше за бензин, товари та продукти", — зазначила Браун.

Агентство Reuters звертає увагу, що ці нові банкноти вперше за 165 років не матимуть підпису скарбника США. Планується, що перші купюри з підписом Трампа випустять вже у червні: це будуть 100-доларові банкноти. Інші планують випускати у наступні місяці.

