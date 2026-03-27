"Многие люди так говорят": ЦРУ сообщило Трампу, что новый лидер Ирана является геем, — СМИ

Президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что получал от разведки информацию о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы является геем. При этом никаких подтверждений или доказательств этих слов он не привел.

Как сообщает CNN, такое заявление прозвучало в эфире Fox News в разговоре с ведущим Джесси Уоттерсом. Журналист прямо поинтересовался, действительно ли Центральное разведывательное управление информировало Трампа о нетрадиционной ориентации иранского политика.

В ответ Трамп отметил, что слышал подобную информацию, однако не уверен, что ее источником было исключительно ЦРУ. По его словам, такие утверждения якобы распространяются и среди других людей. Американский президент также предположил, что подобные слухи могут иметь негативные последствия для позиций Моджтабы Хаменеи внутри Ирана.

Вместе с тем Трамп не уточнил, на каких именно данных базируются озвученные им заявления, и не предоставил никаких фактических подтверждений.

Відео дня

В общем, в Иране однополые отношения находятся под запретом и рассматриваются как нарушение исламских норм. В соответствии с законодательством, основанным на шариате, за это предусмотрено суровое наказание.

Ранее издание The Post писало, что президент США Дональд Трамп был удивлен, когда узнал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы имеет нетрадиционную ориентацию. Источники говорят, что именно это, вероятно, объясняет, почему покойный аятолла Али Хаменеи не хотел, чтобы его сын возглавил страну. Во время брифинга Трамп не сдерживал смеха, а другие присутствующие тоже реагировали удивленно. Разведка США не имеет фото- или видеодоказательств, однако источники уверяют, что информация исходит от надежных правительственных сотрудников. Слухи о личной жизни Моджтабы Хаменеи циркулируют в Иране как минимум с мая 2024 года, а некоторые детали его частной жизни ранее уже освещались в СМИ и дипломатических документах.

Также Фокус писал, что Моджтаба Хаменеи выжил во время удара США и Израиля по правительственному комплексу в Тегеране 28 февраля, поскольку незадолго до атаки вышел во двор. По информации источников, он получил ранения. Однако в результате обстрела погибли его отец Али Хаменеи и другие высокопоставленные представители иранского руководства.