"Багато людей так кажуть": ЦРУ повідомило Трампа, що новий лідер Ірану є геєм, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю заявив, що отримував від розвідки інформацію про те, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї нібито є геєм. Водночас жодних підтверджень або доказів цих слів він не навів.

Як повідомляє CNN, така заява пролунала в ефірі Fox News у розмові з ведучим Джессі Воттерсом. Журналіст прямо поцікавився, чи справді Центральне розвідувальне управління інформувало Трампа про нетрадиційну орієнтацію іранського політика.

У відповідь Трамп зазначив, що чув подібну інформацію, однак не впевнений, що її джерелом було виключно ЦРУ. За його словами, такі твердження нібито поширюються й серед інших людей. Американський президент також припустив, що подібні чутки можуть мати негативні наслідки для позицій Моджтаби Хаменеї всередині Ірану.

Разом із тим Трамп не уточнив, на яких саме даних базуються озвучені ним заяви, і не надав жодних фактичних підтверджень.

Загалом, в Ірані одностатеві стосунки перебувають під забороною та розглядаються як порушення ісламських норм. Відповідно до законодавства, заснованого на шаріаті, за це передбачене суворе покарання.

Раніше видання The Post писало, що президент США Дональд Трамп був здивований, коли дізнався, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї нібито має нетрадиційну орієнтацію. Джерела кажуть, що саме це, ймовірно, пояснює, чому покійний аятола Алі Хаменеї не хотів, щоб його син очолив країну. Під час брифінгу Трамп не стримував сміху, а інші присутні теж реагували здивовано. Розвідка США не має фото- або відеодоказів, проте джерела запевняють, що інформація походить від надійних урядових співробітників. Чутки про особисте життя Моджтаби Хаменеї циркулюють в Ірані щонайменше з травня 2024 року, а деякі деталі його приватного життя раніше вже висвітлювалися у ЗМІ та дипломатичних документах.

Також Фокус писав, що Моджтаба Хаменеї вижив під час удару США та Ізраїлю по урядовому комплексу в Тегерані 28 лютого, оскільки незадовго до атаки вийшов у двір. За інформацією джерел, він зазнав поранення. Однак внаслідок обстрілу загинули його батько Алі Хаменеї та інші високопоставлені представники іранського керівництва.