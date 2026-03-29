Иран пригрозил США новыми ударами и назвал цели: кому грозит опасность

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что недавние удары США и Израиля нанесли ущерб двум иранским университетам. Тегеран пригрозил ответными ударами.

В КСИР предупредили, что связанные с США университетские кампусы в регионе могут стать "законными целями", сообщает Politico.

"Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были защищены от ответных мер… оно должно осудить бомбардировку университетов в официальном заявлении к 12:00 понедельника, 30 марта, по тегеранскому времени", — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном иранскими СМИ.

В заявлении содержится призыв к сотрудникам, преподавателям, студентам и жителям близлежащих районов держаться на расстоянии не менее километра от этих кампусов.

В регионе Персидского залива и Ближнего Востока расположено множество американских университетов и их филиалов, в том числе шесть в Education City Катара и три в ОАЭ.

В Education City находятся такие американские университеты, как Университет Содружества Вирджинии, Медицинский колледж Вейлл Корнелл, Техасский университет A&M, Университет Карнеги-Меллона, Джорджтаунский университет и Северо-Западный университет. Education City принимает тысячи студентов из более чем 85 стран.

В ночь с 27 на 28 марта Тегеран подвергся ударам, в том числе по университету науки и техники на северо-востоке столицы. В результате были повреждены здания, но о жертвах не сообщается.

"Исфаханский технологический университет и Тегеранский университет науки и технологий — лишь два из многих университетов и исследовательских центров, преднамеренно атакованных агрессорами за последние 30 дней их незаконной войны против иранского народа", — заявил Эсмаил Бакаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана.

Он утверждает, что американо-израильская агрессия против Ирана продолжает демонстрировать свою истинную цель: "подорвать научную базу и культурное наследие нашей страны, систематически нанося удары по университетам, исследовательским центрам, историческим памятникам и выдающимся ученым".

Как сообщало издание University World News, ранее на прошлой неделе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по двум иранским университетам, а именно по Университету Малек Аштар и Университету Имама Хоссейна, утверждая, что они использовались Корпусом стражей исламской революции в военных целях, а также по космическому исследовательскому центру.

Результаты удара по Иранскому университету науки и технологий

Напомним, Иран ударил по авиабазе Prince ​Sultan в Саудовской Аравии. В сети появились фото уничтоженного уникального самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3G Sentry.

Во время удара по авиационной базе ранения получили 12 солдат армии США. Кроме того, значительно повреждены по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135.