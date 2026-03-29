Іран пригрозив США новими ударами і назвав цілі: кому загрожує небезпека

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що нещодавні удари США та Ізраїлю завдали шкоди двом іранським університетам. Тегеран пригрозив ударами у відповідь.

У КВІР попередили, що пов'язані зі США університетські кампуси в регіоні можуть стати "законними цілями", повідомляє Politico.

"Якщо уряд США хоче, щоб його університети в регіоні були захищені від заходів у відповідь... він має засудити бомбардування університетів в офіційній заяві до 12:00 понеділка, 30 березня, за тегеранським часом", — ідеться в заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), опублікованій іранськими ЗМІ.

У заяві міститься заклик до співробітників, викладачів, студентів і жителів прилеглих районів триматися на відстані щонайменше кілометра від цих кампусів.

У регіоні Перської затоки і Близького Сходу розташовано безліч американських університетів та їхніх філій, зокрема шість в Education City Катару і три в ОАЕ.

В Education City розташовані такі американські університети, як Університет Співдружності Вірджинії, Медичний коледж Вейлл Корнелл, Техаський університет A&M, Університет Карнегі-Меллона, Джорджтаунський університет і Північно-Західний університет. Education City приймає тисячі студентів із понад 85 країн.

У ніч із 27 на 28 березня Тегеран зазнав ударів, зокрема по університету науки і техніки на північному сході столиці. Унаслідок цього було пошкоджено будівлі, але про жертви не повідомляють.

"Ісфаханський технологічний університет і Тегеранський університет науки і технологій — лише два з багатьох університетів і дослідницьких центрів, навмисно атакованих агресорами за останні 30 днів їхньої незаконної війни проти іранського народу", — заявив Есмаїл Бакаї, прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану.

Він стверджує, що американсько-ізраїльська агресія проти Ірану продовжує демонструвати свою справжню мету: "підірвати наукову базу і культурну спадщину нашої країни, систематично завдаючи ударів по університетах, дослідницьких центрах, історичних пам'ятках і видатних учених".

Як повідомляло видання University World News, раніше минулого тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що завдала ударів по двох іранських університетах, а саме по Університету Малек Аштар та Університету Імама Хоссейна, стверджуючи, що їх використовував Корпус вартових ісламської революції з військовою метою, а також по космічному дослідницькому центру.

Результати удару по Іранському університету науки і технологій

Нагадаємо, Іран вдарив по авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії. У мережі з'явилися фото знищеного унікального літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) E-3G Sentry.

Під час удару по авіаційній базі поранення отримали 12 солдатів армії США. Крім того, значно пошкоджено щонайменше два літаки-заправники KC-135.