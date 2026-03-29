Неизвестный дрон заметили возле самолета Трампа, — соцсети (видео)

Неопознанный беспилотник едва не попал в воздушное судно президента США Дональда Трампа

Беспилотник вблизи международного аэропорта Палм-Бич (PBI) на короткое время нарушил работу аэропорта и вызвал реакцию службы безопасности во время вылета самолета Air Force One с президентом Дональдом Трампом на борту, сообщил американский журналист Ник Сортор в Х.

На видео, опубликованном в социальных сетях, пилот Delta Air Lines сообщает пассажирам о "приостановке полетов" из-за нарушения правил безопасности в ограниченном воздушном пространстве аэропорта, и что власти принимают меры.

"Они не уверены, что это было, но, по-видимому, беспилотник подлетел слишком близко к аэропорту. Им пришлось поднять в воздух несколько вертолетов для расследования", — говорит пилот.

Инцидент привел к немедленной остановке полетов в международном аэропорту Палм-Бич и развертыванию вертолетов для обеспечения безопасности окружающего воздушного пространства, что подчеркивает серьезность нарушения безопасности, учитывая присутствие президентского самолета в воздухе.

Air Force One благополучно вылетел без инцидентов, и вскоре после этого была снята остановка полетов, а работу аэропорта возобновили.

На данный момент официальных заявлений от Федерального управления гражданской авиации (FAA) или Секретной службы по поводу инцидента нет.

Согласно публичному расписанию президента Дональда Трампа, сегодня он должен вылететь из аэропорта PBI в Белый дом, однако корреспондент пула Белого дома Эндрю Файнберг подтвердил, что самолет президента еще не вылетел и что в момент инцидента Трамп играл в гольф в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

