Невідомий дрон помітили біля літака Трампа, — соцмережі (відео)

Непізнаний безпілотник ледь не влучив у повітряне судно президента США Дональда Трампа

Безпілотник поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч (PBI) на короткий час порушив роботу летовища і спричинив реакцію служби безпеки під час вильоту літака Air Force One із президентом Дональдом Трампом на борту, повідомив американський журналіст Нік Сортор у Х.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, пілот Delta Air Lines повідомляє пасажирам про "призупинення польотів" через порушення правил безпеки в обмеженому повітряному просторі аеропорту, і що влада вживає заходів.

"Вони не впевнені, що це було, але, мабуть, безпілотник підлетів занадто близько до аеропорту. Їм довелося підняти в повітря кілька вертольотів для розслідування", — каже пілот.

Інцидент призвів до негайної зупинки польотів у міжнародному аеропорту Палм-Біч і розгортання гелікоптерів для гарантування безпеки навколишнього повітряного простору, що підкреслює серйозність порушення безпеки з огляду на присутність президентського літака в повітрі.

Air Force One благополучно вилетів без інцидентів, і незабаром після цього було знято зупинку польотів, а роботу аеропорту відновили.

Наразі офіційних заяв від Федерального управління цивільної авіації (FAA) або Секретної служби з приводу інциденту немає.

Згідно з публічним розкладом президента Дональда Трампа, сьогодні він має вилетіти з аеропорту PBI в Білий дім, проте кореспондент пулу Білого дому Ендрю Файнберг підтвердив, що літак президента ще не вилетів і що на момент інциденту Трамп грав у гольф у своєму гольф-клубі у Вест-Палм-Біч.

