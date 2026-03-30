До $2 млн за транзит: Иран планирует ввести плату для судов в Ормузском проливе, — Bloomberg

Иран готовится ввести плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами.

Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди. По его словам, новый закон предусматривает, что прохождение судов через пролив будет осуществляться на платной основе. Речь идет об оплате за обеспечение безопасности и предоставление сопутствующих услуг во время транзита. При этом конкретные сроки введения новых правил пока не называются.

Ожидается, что документ также урегулирует размер и порядок взимания соответствующих сборов, а также фактически закрепит новые условия пользования стратегическим водным путем.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, окончательное согласование инициативы может состояться в ближайшее время. В случае принятия закон юридически закрепит контроль Ирана над Ормузским проливом — важным маршрутом, который соединяет ведущих экспортеров нефти и газа в Персидском заливе с мировыми рынками.

В последние недели ситуация в районе пролива существенно осложнилась на фоне военного обострения. После ударов США и Израиля по территории Ирана движение судов здесь резко сократилось. Проливом проходили лишь единичные суда, преимущественно связанные с Ираном или Китаем, часть из которых получала гарантии безопасного прохода от Корпуса стражей Исламской революции.

По информации участников рынка, новый закон может ввести практику неофициальных платежей, и речь идет о суммах на уровне около 2 миллионов долларов за проход. В некоторых случаях экипажи вынуждены передавать через посредников подробную информацию о судне, грузе и маршруте, а также платить дополнительные средства, хотя такие процедуры не являются системными.

Введение официальных сборов и гарантий безопасности ставит судоходные компании перед сложным выбором — между необходимостью защитить экипажи и грузы и риском попасть под санкции или другие ограничения. В то же время свобода судоходства через подобные стратегические маршруты традиционно гарантируется нормами международного права.

Специалисты отрасли предупреждают о возможных последствиях для мировой торговли. В частности, представитель морского страхового брокера Cambiaso Risso Asia Аманда Бьорн отметила, что ключевым остается вопрос доверия к Ирану как гаранту безопасного прохода. По ее мнению, такие шаги могут осложнить работу глобальной торговой системы, которая десятилетиями опиралась на принцип свободы судоходства.

Напомним, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".