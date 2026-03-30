До $2 млн за транзит: Іран планує запровадити плату для суден в Ормузькій протоці, — Bloomberg

Іран готується запровадити плату за прохід комерційних суден через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі енергоресурсами.

Як повідомляють іранські ЗМІ, про це заявив член комітету з національної безпеки парламенту Ірану Алаоддін Боруджерді. За його словами, новий закон передбачає, що проходження суден через протоку здійснюватиметься на платній основі. Йдеться про оплату за забезпечення безпеки та надання супутніх послуг під час транзиту. При цьому конкретні терміни запровадження нових правил поки що не називаються.

Очікується, що документ також врегулює розмір і порядок стягнення відповідних зборів, а також фактично закріпить нові умови користування стратегічним водним шляхом.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, остаточне погодження ініціативи може відбутися найближчим часом. У разі ухвалення закон юридично закріпить контроль Ірану над Ормузькою протокою — важливим маршрутом, який з’єднує провідних експортерів нафти і газу в Перській затоці зі світовими ринками.

Останніми тижнями ситуація в районі протоки суттєво ускладнилася на тлі військового загострення. Після ударів США та Ізраїлю по території Ірану рух суден тут різко скоротився. Протокою проходили лише поодинокі судна, переважно пов’язані з Іраном або Китаєм, частина з яких отримувала гарантії безпечного проходу від Корпусу вартових Ісламської революції.

За інформацією учасників ринку, новий закон може запровадити практику неофіційних платежів, і йдеться про суми на рівні близько 2 мільйонів доларів за прохід. У деяких випадках екіпажі змушені передавати через посередників детальну інформацію про судно, вантаж і маршрут, а також сплачувати додаткові кошти, хоча такі процедури не є системними.

Запровадження офіційних зборів і гарантій безпеки ставить судноплавні компанії перед складним вибором — між необхідністю захистити екіпажі та вантажі і ризиком потрапити під санкції або інші обмеження. Водночас свобода судноплавства через подібні стратегічні маршрути традиційно гарантується нормами міжнародного права.

Фахівці галузі попереджають про можливі наслідки для світової торгівлі. Зокрема, представниця морського страхового брокера Cambiaso Risso Asia Аманда Бйорн зазначила, що ключовим залишається питання довіри до Ірану як гаранта безпечного проходу. На її думку, такі кроки можуть ускладнити роботу глобальної торговельної системи, яка десятиліттями спиралася на принцип свободи судноплавства.

Нагадаємо, що Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав і їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".