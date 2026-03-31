В Китае запретят "гробницы в квартирах": почему они так популярны в стране

Новое законодательство в сфере захоронения приняли в Китае. Теперь в стране на официальном уровне запрещено использовать жилье для хранения праха останков.

Речь идет о "квартирах из костного пепла", где родня создавала ритуальное пространство с урнами, свечами и другими атрибутами почитания покойников Об этом пишет издание The Guardian.

Теперь закон в Китае запрещает "хоронить покойников" вне официально отведенных территорий кладбищ и возведенных гробниц. Законодательные изменения вступят в силу перед традиционным в Китае праздником Цинмин, когда китайцы будут посещать могилы своих родственников.

Из-за роста конкуренции в городах Китая за ограниченные участки на кладбищах, которые очень дорогие, и на фоне урбанизации, старения населения, практика хранения праха в квартирах приобрела высокую популярность.

Как свидетельствуют данные опроса страховой компании SunLife, Китай занимает второе место в мире после Японии по расходам на погребение.

Еще одним важным фактором в пользу обустройства "гробниц в квартирах" стало падение цен на жилье. В Китае с 2021 до 2025 года недвижимость подешевела примерно на 40%. При этом право пользоваться жильем составляет до 70 лет, тогда как места на кладбищах в аренду часто сдают только на 20 лет. Следовательно, часть китайцев решила обустраивать в квартирах ритуальное пространство с урнами.

Зато изменения в законодательстве уже вызвали дискуссию в обществе. Пользователи соцсетей пишут, что они сомневаются в возможности контроля за соблюдением этих изменений и напоминают о высокой стоимости кладбищ даже со скидками.

Зато китайские власти на фоне роста количества смертей продвигают альтернативные способы захоронения. Ведь количество покойников неуклонно растет, в частности, в 2025 году в стране умерло 11,3 миллиона человек по сравнению с 2015 годом, где в мир иной отошли 9,8 миллиона человек.

Следовательно, в крупных городах субсидируют "эковарианты", например морские захоронения. В Шанхае их количество в 2025 году впервые превысило 10 тысяч случаев.

