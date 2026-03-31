У Китаї заборонять "гробниці у квартирах": чому вони так популярні у країні

Нове законодавство у сфері поховані прийняли у Китаї. Тепер у країні на офіційному рівні заборонено використовуати житло для зберігання праху останків.

Мова йде про "квартири з кісткового попелу", де рідня створювала ритуальний простір з урнами, свічками та іншими атрибутами вшанування покійників Про це пише видання The Guardian.

Тепер закон у Китай забороняє "ховати покійників" поза межами офіційно відведених територій кладовищ і зведених гробниць. Законодавчі зміни вступлять в силу перед традиційним у Китаї святом Цінмін, коли китайці будуть відвідувати могили своїх родичів.

Через зростання конкуренції у містах Китаю за обмежені ділянки на кладовищах, що дуже дорогі, та на фоні урбанізації, старіння населення, практика зберігання праху в квартирах набула високої популярності.

Як свідчать дані опитування страхової компанії SunLife, Китай посідає друге місце у світі після Японії за витратами на поховання.

Ще одним важливим чинником на користь облаштування "гробниць у квартирах" стало падіння цін на житло. У Китаї з 2021 до 2025 року нерухомість подешевшала приблизно на 40%. При цьому право користуватися житлом становить до 70 років, тоді як місця на кладовищах в оренду часто здають лише на 20 років. Відтак, частина китайців вирішила облаштовувати у квартирах ритуальний простір з урнами.

Натомість зміни у законодавстві вже викликали дискусію у суспільстві. Користувачі соцмереж пишуть, що вони сумніваються у можливості контролю за дотриманням цих змін та нагадують про високу вартість кладовищ навіть зі знижками.

Натомість китайська влада на фоні зростання кількості смертей просуває альтернативні способи поховання. Адже кількість покійників невпинно росте, зокрема, у 2025 році у країні померло 11,3 мільйона осіб, порівняно з 2015 роком, де в інший світ відійшли 9,8 мільйона людей.

Відтак, у великих містах субсидують "ековаріанти", як-от морські поховання. У Шанхаї їхня кількість у 2025 році вперше перевищила 10 тисяч випадків.

