"Мы уйдем": Трамп анонсировал, что США закончат войну в Иране за две-три недели (видео)

Соединенные Штаты Америки могут свернуть военную операцию в Иране уже через две-три недели, а вопрос разблокирования Ормузского пролива оставят для выяснения другим странам.

Америка практически смогла достичь всех поставленных в ходе операции военных целей в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 31 марта, пишет издание Bloomberg.

"Я бы сказал, что в течение двух недель, возможно двух, возможно трех. Мы уйдем, потому что у нас нет причин оставаться", — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов.

Соглашение с Тегераном не необходимо для окончания войны

Трамп заявил, что Иран все еще может заключить соглашение с США. Однако, по его словам, это не является условием для завершения войны на Ближнем Востоке.

В разговоре с журналистами президент США также пояснил, что американские силы уйдут тогда, когда Иран точно не сможет получить ядерное оружие. По его словам, режим, который сейчас пришел к власти в Тегеране, лучше, чем тот, который был ликвидирован в ходе военной операции с Израилем.

"Сейчас произошла смена режима. Смена режима не была одной из моих целей. У меня была одна цель. Они не будут иметь ядерного оружия, и эта цель достигнута. Они не будут иметь ядерного оружия", — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также в очередной раз выразил недовольство союзниками США относительно их действий во время войны в Иране. Трамп недоволен, что страны не помогают разблокировать Ормузский пролив. Он считает, что некоторые приспешники не хотят сделать достаточно, чтобы решительно завершить конфликт.

"Что произойдет с проливом? Мы не будем иметь к этому никакого отношения, потому что эти страны, Китай, пойдут туда, заправят свои прекрасные корабли, отплывут и сами о себе позаботятся. У нас нет никаких оснований это делать", — подчеркнул политик.

Стоит заметить, что 31 марта Трамп обратился к союзникам по Ормузскому проливу, призвав их самим заботиться о себе и что США им в дальнейшем не будут помогать.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп готов закончить войну в Иране даже без разблокирования Ормузского пролива.