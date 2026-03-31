Покупайте топливо в США или воюйте за себя: Трамп обратился к союзникам по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп обратился к странам, которые сейчас сталкиваются с дефицитом топлива из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. В частности, он выделил Великобританию.

По его словам, эти страны отказались присоединиться к "обезглавливанию" Ирана, а дефицит топлива является следствием этого. Свое заявление он разместил в соцсети Truth Social, которую опубликовал Белый Дом в X.

Трамп также предложил два предложения этим странам. Первое — покупать топливо у США, ведь "они имеют достаточно". Второе — "набраться немного отложенной смелости", отправиться в пролив и просто взять топливо.

"Вы должны научиться как бороться за себя, США больше не будут там, чтобы помогать вам, так же как вы не помогли нам. Иран был уже частично уничтожен. Сложная часть работы позади. Идите и возьмите свою нефть", — написал Трамп.

Он также возмутился, что Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролетать над своей территорией.

Президент США пообещал, что запомнит это, ведь Франция повела себя очень некорректно, проявив уважение в отношении "иранского мясника", которого якобы удалось ликвидировать.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Напомним, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".