Купуйте паливо в США або воюйте за себе: Трамп звернувся до союзників щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп звернувся до країн, які наразі стикаються з дефіцитом палива через блокування Іраном Ормузької протоки. Зокрема, він виокремив Велику Британію.

За його словами, ці країни відмовилися долучитися до "обезголовлення" Ірану, а дефіцит палива є наслідком цього. Свою заяву він розмістив у соцмережі Truth Social, яку опублікував Білий Дім у X.

Трамп також запропонував дві пропозиції цим країнам. Перша — купувати паливо у США, адже "вони мають достатньо". Друга — "набратися трохи відкладеної сміливості", відправитися до протоки та просто взяти паливо.

"Ви маєте навчитися як боротися за себе, США більше не будуть там, щоб допомагати вам, так само як ви не допомогли нам. Іран був уже частково знищений. Складна частина роботи позаду. Ідіть і візьміть свою нафту", — написав Трамп.

Він також обурився, що Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією.

Президент США пообіцяв, що запам'ятає це, адже Франція повела себе дуже некоректно, проявивши повагу щодо "іранського м'ясника", якого нібито вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Нагадаємо, що Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав і їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".