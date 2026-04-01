"Ми підемо": Трамп анонсував, що США закінчать війну в Ірані за два-три тижні (відео)

Сполучені Штати Америки можуть згорнути військову операцію в Ірані вже через два-три тижні, а питання розблокування Ормузької протоки залишать для з'ясування іншим країнам.

Америка практично змогла досягнути усіх поставлених в ході операції військових цілей в Ірані. Про це заявив президент США Дональд Трамп 31 березня, пише видання Bloomberg.

"Я б сказав, що протягом двох тижнів, можливо двох, можливо трьох. Ми підемо, бо у нас немає причин залишатися", — відповів глава Білого дому на питання журналістів.

Угода з Тегераном не необхідна для закінчення війни

Трамп заявив, що Іран все ще може укласти угоду зі США. Однак, за його словами, це не є умовою для завершення війни на Близькому Сході.

У розмові з журналістами президент США також пояснив, що американські сили підуть тоді, коли Іран точно не зможе отримати ядерну зброю. За його словами, режим, який зараз прийшов до влади у Тегерані, кращий, аніж той, який було ліквідовано в ході військової операції з Ізраїлем.

"Зараз відбулася зміна режиму. Зміна режиму не була однією з моїх цілей. У мене була одна мета. Вони не матимуть ядерної зброї, і ця мета досягнута. Вони не матимуть ядерної зброї", — наголосив Трамп.

Глава Білого дому також вкотре висловив незадоволення союзниками США щодо їхніх дій під час війни в Ірані. Трамп незадоволений, що країни не допомагають розблокувати Ормузьку протоку. Він вважає, що деякі поплічники не хочуть зробити достатньо, щоб рішуче завершити конфлікт.

"Що станеться з протокою? Ми не будемо мати до цього жодного стосунку, бо ці країни, Китай, підуть туди, заправлять свої прекрасні кораблі, відпливуть і самі про себе подбають. У нас немає жодних підстав це робити", — підкреслив політик.

Варто зауважити, що 31 березня Трамп звернувся до союзників щодо Ормузької протоки, закликавши їх самим дбати про себе і що США їм надалі не допомагатимуть.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп готовий закінчити війну в Ірані навіть без розблокування Ормузької протоки.