Снесли два села: Китай строит секретный объект для ядерного оружия, — CNN

В провинции Сычуань в Китае появился секретный объект, где могут создавать следующее поколение ядерного оружия.

На его строительство ушло не менее пяти лет, сообщают журналисты-расследователи CNN, проанализировав рассекреченные документы ЦРУ и более 50 спутниковых снимков.

Для строительства у местных жителей забирают землю. Когда в 2022 году трое жителей провинции написали местным чиновникам письмо с вопросом, почему правительство конфискует их землю и выселяет из домов, они получили краткий ответ: это "государственная тайна".

Спустя более трех лет после выселения, как показывают спутниковые снимки, их деревня была сравнена с землей, а на ее месте возведены новые здания для размещения некоторых из важнейших объектов по производству ядерного оружия в Китае.

Китай строит огромный комплекс в провинции Сычуань

Центральной частью комплекса на берегах реки Тунцзян является железобетонный купол площадью 3345 квадратных метров в форме овального драже.

Он заключен в бетонно-стальную конструкцию с радиационными мониторами и взрывозащитными дверями, а сеть труб выходит из здания и ведет в сооружение с высокой вентиляционной трубой.

По словам многочисленных экспертов, эти и другие элементы, включая обширное оборудование для вентиляции, предназначены для удержания высокорадиоактивных материалов, таких как уран и плутоний, внутри купола.

Объект, известный как 906, построенный на территории базы ядерного оружия, давно известной ЦРУ, окружен тремя уровнями ограждения. Близлежащий туннель уходит в склон горы.

Обнаруженный американской разведкой в ​​1971 году, этот объект, как считалось, был связан с производством ядерного оружия и с тех пор практически не развивался — до настоящего времени. Анализ спутниковых снимков, проведенный CNN, выявил новые здания и подземные сооружения.

Недавно отремонтированные дороги связывают Объект 906 как минимум с тремя другими базами ядерного оружия, расположенными вдоль узких долин в уезде Цзитун и его окрестностях.

Еще один из этих производственных объектов — Объект 931, который расширился на деревню Байту, что привело к выселению ее жителей. Близлежащая деревня Дашань также была снесена, чтобы освободить место для развития базы.

Расширение объектов в провинции Сычуань, наблюдаемое на спутниковых снимках и при изучении десятков документов китайского правительства, подтверждает недавние заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что Пекин проводит самую масштабную за последние десятилетия кампанию по модернизации ядерного оружия.

Декер Эвелет, аналитик по ядерному оружию и сдерживанию в корпорации CNA, говорит, что настолько масштабная модернизация свидетельствует о фундаментальной перестройке технологий, лежащих в основе всей системы.

Дополнительным подтверждением утверждений о стремлении к модернизации является масштабная перестройка ряда исследовательских институтов примерно в 40 милях к юго-западу от сети Цзитун. Этот район, известный как "Научный город", считается "мозгом" китайской программы ядерного оружия.

Рост кампусов настолько масштабен, что, согласно спутниковым снимкам, в 2022 году для строительства новых объектов было снесено более 600 зданий.

Китай открыто никогда не афишировал расширение запасов ядерного вооружения, хотя это не было ни для кого секретом.

В 2020 году запасы боеголовок Китая превзошли запасы Франции. По данным Пентагона, Пекин является самым быстрорастущим производителем ядерного оружия в мире, хотя, имея чуть более 600 боеголовок, он по-прежнему значительно отстает от США и России, запасы каждой из которых как минимум в четыре раза превышают китайские.

Существуют опасения, что кажущийся бесконтрольным рост китайского арсенала может спровоцировать новую гонку вооружений, более сложную, чем холодная война, поскольку Пекин будет выступать в роли третьей крупной ядерной державы.

В феврале заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас ДиНанно обвинил Китай в нарушении запрета на ядерные испытания. Пекин категорически опроверг это утверждение.

Тем временем Китай обвинил Японию в "опасном расширении" своей оборонной промышленности — как в плане мощностей, технологий, так и международного взаимодействия — и заявил, что она "пересекла красную линию".

В прошлом году Китай устроил учения ядерных бомбардировщиков перед встречей Трампа и Си Цзиньпина.