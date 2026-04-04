Знесли два села: Китай будує секретний об'єкт для ядерної зброї, — CNN

У провінції Сичуань у Китаї з'явився секретний об'єкт, де можуть створювати наступне покоління ядерної зброї.

На його будівництво пішло щонайменше п'ять років, повідомляють журналісти-розслідувачі CNN, проаналізувавши розсекречені документи ЦРУ і понад 50 супутникових знімків.

Для будівництва у місцевих жителів забирають землю. Коли 2022 року троє жителів провінції написали місцевим чиновникам лист із запитанням, чому уряд конфісковує їхню землю і виселяє з будинків, вони отримали коротку відповідь: це "державна таємниця".

За понад три роки після виселення, як показують супутникові знімки, їхнє село зрівняли із землею, а на його місці звели нові будівлі для розміщення деяких із найважливіших об'єктів із виробництва ядерної зброї в Китаї.

Китай будує величезний комплекс у провінції Сичуань

Центральною частиною комплексу на берегах річки Тунцзян виступає залізобетонний купол площею 3345 квадратних метрів у формі овального драже.

Він укладений у бетонно-сталеву конструкцію з радіаційними моніторами та вибухозахисними дверима, а мережа труб виходить із будівлі та веде в споруду з високою вентиляційною трубою.

За словами численних експертів, ці та інші елементи, включно з великим обладнанням для вентиляції, призначені для утримання високорадіоактивних матеріалів, як-от уран і плутоній, усередині купола.

Об'єкт, відомий як 906, побудований на території бази ядерної зброї, давно відомої ЦРУ, оточений трьома рівнями огорожі. Прилеглий тунель йде в схил гори.

Виявлений американською розвідкою 1971 року, цей об'єкт, як вважали, був пов'язаний із виробництвом ядерної зброї і відтоді практично не розвивався — дотепер. Аналіз супутникових знімків, проведений CNN, виявив нові будівлі та підземні споруди.

Нещодавно відремонтовані дороги пов'язують Об'єкт 906 щонайменше з трьома іншими базами ядерної зброї, розташованими уздовж вузьких долин у повіті Цзітун і його околицях.

Фото: Скрин відео

Ще один із цих виробничих об'єктів — Об'єкт 931, який розширився на село Байту, що призвело до виселення його жителів. Прилегле село Дашань також було знесене, щоб звільнити місце для розвитку бази.

Розширення об'єктів у провінції Сичуань, що спостерігається на супутникових знімках і під час вивчення десятків документів китайського уряду, підтверджує нещодавні заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що Пекін проводить наймасштабнішу за останні десятиліття кампанію з модернізації ядерної зброї.

Фото: Скрин відео

Декер Евелет, аналітик з ядерної зброї та стримування в корпорації CNA, каже, що настільки масштабна модернізація свідчить про фундаментальну перебудову технологій, що лежать в основі всієї системи.

Додатковим підтвердженням тверджень про прагнення до модернізації є масштабна перебудова низки дослідницьких інститутів приблизно за 40 миль на північний захід від мережі Цзітун. Цей район, відомий як "Наукове місто", вважається "мозком" китайської програми ядерної зброї.

Зростання кампусів настільки масштабне, що, згідно із супутниковими знімками, у 2022 році для будівництва нових об'єктів було знесено понад 600 будівель.

Фото: Скрин відео

Китай відкрито ніколи не афішував розширення запасів ядерного озброєння, хоча це не було ні для кого секретом.

У 2020 році запаси боєголовок Китаю перевершили запаси Франції. За даними Пентагону, Пекін є найдинамічнішим виробником ядерної зброї у світі, хоча, маючи трохи більше ніж 600 боєголовок, він, як і раніше, значно відстає від США і Росії, запаси кожної з яких щонайменше вчетверо перевищують китайські.

Існують побоювання, що безконтрольне зростання китайського арсеналу, яке здається безконтрольним, може спровокувати нову гонку озброєнь, складнішу за холодну війну, оскільки Пекін виступатиме в ролі третьої великої ядерної держави.

У лютому заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у порушенні заборони на ядерні випробування. Пекін категорично спростував це твердження.

Тим часом Китай звинуватив Японію в "небезпечному розширенні" своєї оборонної промисловості — як у плані потужностей, технологій, так і міжнародної взаємодії — і заявив, що вона "перетнула червону лінію".

Минулого року Китай влаштував навчання ядерних бомбардувальників перед зустріччю Трампа і Сі Цзіньпіна.