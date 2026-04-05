В США ограничили общение СМИ с Трампом: в сети заговорили об ухудшении здоровья президента

Белый дом решил ограничить поездки и фотографирование Дональда Трампа, а также его общение с журналистами. Ограничение действовало 4 апреля с 11:00 до конца дня.

Из-за этого в сети начали говорить о возможном ухудшении состояния здоровья Дональда Трампа, а также о визите Трампа в медицинский центр Уолтера Рида. Первым об ограничении доступа журналистов к Трампу сообщил корреспондент издания The Guardian Хьюго Ловелл.

Перед этим был запланирован брифинг Трампа о ходе войны в Иране, в частности о ситуации с пропавшими американскими военными. Однако он не состоялся.

Комментатор Эд Крассенштейн после этого отметил, что "растут спекуляции" относительно якобы визита президента США в медицинский центр Уолтера Рида.

Однако позже корреспондент CBS News Эмма Николсон показала Белый Дом, возле которого стоял часовой морской пехоты. Это признак того, что президент находится на рабочем месте.

Впоследствии появилось и официальное опровержение со стороны американских властей. Так, государственный аккаунт быстрого реагирования Белого дома заявил, что Трамп никогда не перестает работать.

"Сумасшедшие либералы придумывают безумные теории заговора, когда Трамп 12 часов не общается с прессой. Они ничего не говорили, когда Байден 12 дней не общался с прессой. Не бойтесь! Президент Трамп буквально никогда не перестает работать", — заявили там.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг также подчеркнул, что Трамп работал в Белом доме в течение всех выходных.

Напомним, хроническую венозную недостаточность, из-за которой у Трампа отекают ноги, обнаружили во время комплексного медицинского обследования. В то же время во время двустороннего допплеровского УЗИ вен нижних конечностей признаков тромбоза, глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено.

В ноябре прошлого года газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала подробный, основанный на данных репортаж о признаках старения президента Трампа. Он в ответ назвал журналистку, которая была соавтором статьи, "уродиной".

Ранее доктор Джон Кеннеди, руководитель программы по России и Евразии в RAND Europe, говорил, что российскому диктатору Владимиру Путину, которому сейчас 73 года, тоже осталось недолго. Он предполагает, что тот умрет либо у власти, либо в результате покушения.