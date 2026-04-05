У США обмежили спілкування ЗМІ з Трампом: у мережі заговорили про погіршення здоров'я президента

Білий дім вирішив обмежити поїздки та фотографування Дональда Трампа, а також його спілкування з журналістами. Обмеження діяло 4 квітня з 11:00 до кінця дня.

Через це у мережі почали говорити про можливе погіршення стану здоров'я Дональда Трампа, а також про візит Трампа до медичного центру Волтера Ріда. Першим про обмеження доступу журналістів до Трампа повідомив кореспондент видання The Guardian Г'юго Ловелл.

Перед цим був запланований брифінг Трампа щодо перебігу війни в Ірані, зокрема щодо ситуації зі зниклими американськими військовими. Однак він не відбувся.

Коментатор Ед Крассенштейн після цього відзначив, що "зростають спекуляції" щодо нібито візиту президента США до медичного центру Волтера Ріда.

Однак пізніше кореспондентка CBS News Емма Ніколсон показала Білий Дім, біля якого стояв вартовий морської піхоти. Це ознака того, що президент перебуває на робочому місці.

Відео дня

Згодом з'явилося і офіційне спростування з боку американської влади. Так, державний акаунт швидкого реагування Білого дому заявив, що Трамп ніколи не перестає працювати.

"Божевільні ліберали вигадують божевільні теорії змови, коли Трамп 12 годин не спілкується з пресою. Вони нічого не казали, коли Байден 12 днів не спілкувався з пресою. Не бійтеся! Президент Трамп буквально ніколи не перестає працювати", — заявили там.

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг також підкреслив, що Трамп працював в Білому домі впродовж усіх вихідних.

Нагадаємо, хронічну венозну недостатність, через яку у Трампа набрякають ноги, виявили під час комплексного медичного обстеження. Водночас під час двостороннього доплерівського УЗД вен нижніх кінцівок ознак тромбозу, глибоких вен або захворювань артерій не виявлено.

У листопаді минулого року газета "Нью-Йорк Таймс" опублікувала докладний, заснований на даних репортаж про ознаки старіння президента Трампа. Він у відповідь назвав журналістку, яка була співавтором статті, "потворою".

Раніше доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в RAND Europe, говорив, що російському диктатору Володимиру Путіну, якому зараз 73 роки, теж залишилося недовго. Він припускає, що той помре або при владі, або внаслідок замаху.