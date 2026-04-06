Катастрофа Ан-26 в Крыму: в РФ подтвердили гибель генерала авиации Северного флота

Командующий авиацией Северного флота России погиб в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, которая произошла в конце марта в оккупированном Крыму. В результате аварии погибли все люди, находившиеся на борту — как пассажиры, так и члены экипажа.

Как сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на заявление губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время оперативного совещания, среди погибших был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

По словам Чибиса, он встречался с Отрощенко за несколько дней до трагедии. Ранее губернатор также сообщал, что среди жертв катастрофы были военнослужащие Северного флота. Он отметил, что семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

В общем, катастрофа произошла 31 марта во время планового полета вблизи села Куйбышево Бахчисарайского района в оккупированном Крыму. По имеющимся данным, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Как пишет издание, по факту аварии открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов. Предварительной причиной катастрофы в Министерстве обороны РФ назвали техническую неисправность. В то же время, по информации источников, самолет мог врезаться в скалу.

Кроме этого, как сообщает Telegram-канал "Новости Мурманска и Области", во время совещания в правительстве региона отдельно почтили память военнослужащих Северного флота, погибших в результате этой авиакатастрофы. Данные о других пассажирах пока не обнародованы.

До этого, издание ВВС писало, что его гибель подтверждали военнослужащие Северного флота, а также жительница Североморска, которая потеряла в результате этой же катастрофы родственника.

Александр Отрощенко — что о нем известно

Как говорится в открытых источниках, Александр Отрощенко — советский и российский военный летчик и военачальник, занимавший ряд руководящих должностей в структуре военной авиации РФ. Он родился 21 марта 1962 года в Ставрополе, имел звание генерал-лейтенанта и считался заслуженным военным летчиком Российской Федерации.

В разные годы возглавлял морскую авиацию Черноморского и Северного флотов, а впоследствии стал командующим 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. В 2024 году его назначили командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. По имеющейся информации, в 2014 году он участвовал в аннексии Крыма, а позже — в российской военной операции в Сирии.

Крушение самолета Ан-26 в Крыму — детали

Вечером 31 марта над временно оккупированной территорией Крыма пропала связь с российским военно-транспортным самолетом Ан-26, который выполнял плановый полет. По предварительной информации, на его борту находились около трех десятков человек.

В частности, как рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, самолет Ан-26, который разбился во временно оккупированном Крыму, вероятно вылетал с военного аэродрома Бельбек вблизи Севастополя и потерпел катастрофу сразу после взлета.

Кроме того, Фокус писал, что OSINT-аналитики обнаружили первый некролог на офицера, погибшего в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. В частности, публикация указывает на то, что в авиакатастрофе действительно могли погибнуть старшие офицеры Вооруженных сил РФ.